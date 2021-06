Ďalšie čínske provincie zakázali ťažbu bitcoinu

Šanghaj 12. júna (TASR) - Čína pokračuje v prijímaní opatrení proti kryptomenám. Ďalšie provincie zakázali ťažbu kryptomien.



Lokálne médiá v sobotu uviedli, že kampaň proti zneužívaniu elektriny ťažiarmi bitcoinu sa už dostala aj do juhozápadnej provincie Jün-nan. Už v piatok (11. 6.) sa objavili správy, že severozápadná provincia Čching-chaj a susedná Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang nariadili tento týždeň zatvorenie projektov na ťažbu kryptomien. Lokálne vlády tak postupne realizujú výzvu Pekingu na zákaz kryptomien.



Čínsku vládu okrem obrovskej spotreby elektriny potrebnej na ťažbu kryptomien znepokojujú špekulácie po prudkom náraste ceny bitcoinu.



Na Čínu pripadá viac než polovica ťažby bitcoinu, ale niektorí ťažiari už uvažovali o presune niekam inam, keďže čínska vláda v máji vyhlásila, že zakáže ťažbu bitcoinu a obchodovanie s kryptomenami.



Energetický úrad provincie Jün-nan v piatok vydal nariadenie na prešetrenie zneužívania a nepovoleného používania elektriny ťažiarmi bitcoinu a varoval pred trestmi, uviedli čínske médiá.



Ťažbu kyptomien v Ázii čakajú zmeny, myslí si šéf hongkonskej kryptofirmy Babel Finance Lei Tong. "Mnohí ťažiari vážne prehodnocujú svoje budúce prevádzkové plány, keďže regulačné prostredie je aktuálne nepriaznivé pre ich rast a škálovanie ich biznisu," uviedol.



Úrad čínskeho ministerstva priemyslu a informačných technológií v provincii Čching-chaj v stredu (9. 6.) vydal zákaz týkajúci sa všetkých nových projektov v oblasti ťažby kryptomien. Existujúce projekty sa takisto musia zavrieť.



Čína zakázala obchodovanie s kryptomenami v roku 2019 a čoraz viac sprísňuje reštrikcie týkajúce sa ťažby bitcoinu. Čínska autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko, ktorá je veľkým bitcoinovým centrom, už v marci ohlásila, že chce zakázať nové projekty ťažby kryptomien a zrušiť aj všetky takéto existujúce aktivity, aby znížila spotrebu energie. Koncom mája potom navrhla tresty pre firmy a jednotlivcov zapojených do ťažby kryptomien, aby úplne potlačila ich ťažbu.



Na Vnútorné Mongolsko pripadalo pre jeho lacnú energiu až okolo 8 % svetovej ťažby bitcoinu. Na porovnanie, podiel Spojených štátov na globálnej ťažbe je len 7,2 %.



Bitcoin sa v sobotu neskoro popoludní (okolo 17.30 h SELČ) podľa CoinMarketCap predával so stratou (v priebehu 24 hodín) takmer 4 % po 35.537,66 USD (29.339,10 eura).



Tento týždeň najväčšiu a najznámejšiu kryptomenu podporila správa, že sa stane oficiálnym platidlom v Salvádore. Posilnenie sa však bolo len dočasné a cena bitcoinu opäť klesá.



Cena bitcoinu od začiatku roka prudko kolíše. V apríli sa dostala na nový rekord takmer 65.000 USD. V polovici mája sa dostala pod veľký tlak a padla takmer na 30.000 USD.



(1 EUR = 1,2125 USD)