Ďalšie dotácie na elektronabíjačky pre obce chystá MH na začiatok roka

Bratislava 29. decembra (TASR) – Obce a mestá vyčerpali z dotácií Ministerstva hospodárstva (MH) SR určených na podporu infraštruktúry elektromobility 430.000 eur, čo je 86 % vyčleneného objemu pol milióna eur. Ministerstvo očakávalo, že o dotácie na nabíjacie stanice bude väčší záujem. Druhé kolo výzvy začne rezort pripravovať už na prvé mesiace budúceho roka. TASR o tom informoval minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Podmienky na udelenie dotácie sa podľa šéfa rezortu ešte budú upravovať tak, aby sa zjednodušila administratíva. Zohľadnené budú aj prijaté legislatívne úpravy ako novelizovaný zákon o dotáciách či zákon proti byrokracii.



"Jedna nabíjačka pre mesto a obec stojí 5000 eur. Ministerstvo obciam ponúkalo dotáciu vo výške 5000 eur s tým, že obec zabezpečí pozemok a prevádzku," povedal Žiga. Záujem o elektromobily rastie, a s tým aj potreba nových nabíjacích staníc. Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke asi 1200 elektromobilov a tento počet sa v najbližšom období rozrastie.



V aukcii zo 16. decembra sa rezortom hospodárstva vyčlenených šesť miliónov eur na dotácie na nákup elektromobilov minulo za necelé štyri minúty. Rezort tak podporil sumou 8000 eur na elektromobil alebo 5000 eur na plug-in hybrid 668 záujemcov, ktorí požiadali o dotáciu na 786 automobilov.



Podľa Žigu MH v súčasnosti o prípadnom ďalšom kole dotácií na elektromobily neuvažuje. "Necháme to na budúcu vládu," povedal minister. "Najväčší záujem bol o autá na čisto elektrický pohon a len na základe tejto dotácie sa počet elektromobilov zvýši oproti súčasnosti až o 60 %. Súčasne je to dôležitý signál podpory vlády pre automobilky, ktoré väčšinou vidia budúcnosť v elektromobilite a my sme považovaní za automobilovú veľmoc," zdôraznil šéf rezortu s tým, že zmluva s každým poberateľom dotácie bude po splnení podmienok zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.



Elektromobily podporuje štát nielen dotáciou. Automobily môžu využívať pruhy určené pre autobusy, majú prístup aj do zelených mestských zón a pre podnikateľov je výhodné aj ich zrýchlené odpisovanie. "Je to komplex opatrení, ktoré súvisia s elektromobilitou," zdôraznil Žiga.



Napriek štátnej podpore tohto ekologického spôsobu dopravy je podľa ministra ešte veľa nevyriešených otázok. Výraznejšiemu rozšíreniu elektromobilov bráni okrem nedostatočného počtu nabíjacích staníc aj malá kapacita distribučnej sústavy. Elektrické rozvodné siete budú musieť ich správcovia rekonštruovať a zaviesť aj inteligentné prvky, ktoré by zamedzili možným výpadkom. Nevyriešená je zatiaľ tiež recyklácia použitých autobatérií.