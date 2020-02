Ďalšie kolo na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu bude už v marci

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v prvých tohtoročných kolách projektu Zelená domácnostiam II vydala 1016 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel a 325 poukážok na kotly na biomasu. Ďalší záujemcovia budú môcť o príspevky na tieto zariadenia žiadať už v marci, informoval o tom vo štvrtok komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.



Ostatné kolo určené na tepelné čerpadlá bolo uzatvorené po približne 13 minútach od otvorenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu. Menší záujem SIEA zaevidovala v prípade poukážok na kotly na biomasu. Tie získalo všetkých 325 záujemcov, kolo bolo otvorené 24 hodín.



Na tepelné čerpadlá SIEA v úvodnom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam II vyčlenila tri milióny eur, čo je od začiatku projektu najvyššia suma v kole určenom na jeden druh zariadenia. "Podobne ako vlani, aj teraz plánujeme na tepelné čerpadlá uvoľniť polovicu z tohtoročných prostriedkov. Najbližšie čerpadlové kolo vyhlásime do mesiaca. Presné termíny druhej tohtoročnej série kôl na všetky štyri zariadenia zverejníme v krátkom čase," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.



Momentálne SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v druhom štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.



Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených viac ako 5800 v celkovej hodnote 11,4 milióna eur. Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).