Ďalšie predĺženie lockdownu v Rakúsku zhorší hospodárske vyhliadky

Viedeň 23. januára (TASR) - Po ďalšom predĺžení lockdownu v Rakúsku je možné, že doterajšia prognóza tohtoročného hospodárskeho rastu na úrovni 2,5 % už nebude platná. Šéf Inštitútu hospodárskeho výskumu (Wifo) Christoph Badelt však poukazuje na to, že nejde o ekonomickú otázku, ale o politické rozhodnutie.



Súčasný lockdown má trvať do 7. februára, sektory gastronómie a turistického ruchu zostanú zatvorené do konca februára. S trvalým zotavením ekonomiky však možno počítať až po tom, čo Rakúsko dostane šírenie nového koronavírusu pod kontrolu. Vyhliadky sú preto podľa Badelta nepriaznivé a hospodárstvo bude minimálne do marca klesať.



Minister zdravotníctva Rudolf Anschober upozornil, že zatiaľ nikto nemôže garantovať, či sa obchody naozaj otvoria 8. februára. Rozhodujúca bude epidemiologická situácia. "Určite nedovolíme, aby Rakúsko podstúpilo veľké riziko," cituje ho agentúra APA.



Wifo a Inštitút pre vyššie štúdie (IHS) predložili svoje kvartálne prognózy 18. decembra, keď sa začínalo črtať tretie predĺženie lockdownu. Wifo vtedy vychádzal z predpokladu, že hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku porastie o 4,5 %, neskôr svoju prognózu skorigoval na 2,5 %. IHS v rovnakom čase očakával rast o 3,1 %. Ekonómovia Bank Austria ešte pred týždňom predpokladali hospodársky rast na úrovni zhruba troch percent.



Rakúske hospodárstvo vlani v dôsledku koronakrízy pokleslo približne o 7,5 %. Presnejšie údaje zatiaľ nie sú k dispozícii.