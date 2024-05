BILLA získala ďalšie prestížne ocenenia

Bratislava 23. mája (OTS) - BILLA zákazníkom ponúka široký sortiment kvalitných potravín. Potvrdzujú to aj medaily QUDAL, Superbrands a Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktoré spoločnosť získala. V najnovšom prieskume trhu pečate QUDAL odovzdali zákazníci spoločnosti BILLA najviac hlasov v troch kategóriách. Medzinárodný program oceňovania značiek Superbrands vyzdvihol jej vlastnú značku Clever a v súťaži Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka zvíťazila privátna značka Nice Bites.Nielen pozitívna skúsenosť zákazníkov, ale aj uznanie od odbornej poroty – BILLA opäť dokázala, že jej sortiment je kvalitný, obľúbený a na vysokej úrovni. Zisk medaily kvality QUDAL je zárukou, že firma ponúka produkty a služby tej najprémiovejšej kvality. Pečať Superbrands je celosvetovo synonymom pre značky s vynikajúcim renomé a anketa Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka zas oceňuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu.povedalaSpoločnosť BILLA získala ocenenie QUDAL na základe najnovšieho prieskumu slovenského trhu, ktorý bol zrealizovaný počas januára 2024 na vzorke 1 200 respondentov. Účastníci prieskumu venovali najväčší počet hlasov spoločnosti BILLA v troch kategóriách – Oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny, Oddelenie mäsa a Privátne značky: Chladené balené mäso.uviedla. Pečať QUDAL udeľuje renomovaná švajčiarska organizácia ICERTIAS.V Superbrands, medzinárodnom programe oceňovania značiek, v roku 2024 opäť uspela privátna značka Clever. Tá sa počas svojho 22-ročného pôsobenia na slovenskom trhu stala pre zákazníkov BILLA jednou z najobľúbenejších, a to vďaka priaznivému pomeru kvality a ceny. Výnimočnosť značky Clever uznala v ocenení Superbrands, na základe prieskumu verejnej mienky, odborná porota zložená z expertov v oblasti biznisu, brandingu a marketingu.ozrejmilaOkrem značky Clever sa uznania dostalo aj novej privátnej značke spoločnosti BILLA – Nice Bites. Ľudia na Slovensku vyzdvihli jej výnimočnú kvalitu v ankete Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024, kde zvíťazila v kategórii Orechy, zmesi, sušené ovocie. Cieľom tejto súťaže je oceniť najinovatívnejšie novinky na trhu a uľahčiť zákazníkom orientáciu medzi produktmi. V aktuálnom ročníku rozhodlo o víťazných produktoch 2000 spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na prieskume agentúry NIQ. Pod značkou Nice Bites spoločnosť BILLA ponúka rôzne druhy orechov, sušeného ovocia a ich zmesí, ktoré sa hodia kedykoľvek a kdekoľvek – na potulky prírodou aj k večernému filmu doma na gauči. Keď raz tieto produkty otvoríte, vďaka neodolateľnej chuti ich už nebudete chcieť zatvoriť a odložiť si na neskôr, na čo poukazuje aj slogan Nice BitesOkrem zisku medailí QUDAL, Superbrands a Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka bola BILLA v ostatných mesiacoch a rokoch úspešná aj v súťažiach European Private Label Awards, Best Buy či Priateľ zákazníkov.