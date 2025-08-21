< sekcia Ekonomika
Ďalšie zníženie sadzieb ruskou bankou do konca roka nie je zaručené
Autor TASR
Moskva 21. augusta (TASR) - Ruská centrálna banka by mohla do konca roka pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, takýto vývoj je však možný iba v prípade, že inflácia zaznamená výrazné spomalenie. Uviedol to vo štvrtok šéf oddelenia menovej politiky ruskej centrálnej banky Andrej Gangan. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila rozhovor Gangana pre vládny denník Rossijskaja Gazeta.
Podľa Gangana banka vychádza zo základnej prognózy inflácie, podľa ktorej by v tomto roku mala inflácia dosiahnuť 6 až 7 % a v ďalších rokoch 4 %. To znamená kľúčovú úrokovú sadzbu v období od augusta do konca roka v priemere 16,3 až 18 % a v budúcom roku na úrovni 12 až 13 %.
V júli dosiahla medziročná miera inflácie 8,79 %. Na porovnanie, v júni predstavovala 9,40 %. „Ak sa situácia bude vyvíjať pozitívne, to znamená, ak inflácia pôjde rýchlo nadol, hlavná úroková sadzba sa do konca roka ešte zníži,“ povedal Gangan. Dodal však, že takýto vývoj nie je automaticky daný a centrálna banka nevylučuje možnosť, že sadzbu ponechá do konca roka na súčasnej úrovni 18 %.
„Inflačné riziká pretrvávajú vrátane tých geopolitických. Ďalšie rozhodnutia budeme preto prijímať opatrne, pričom budeme vychádzať z dostupných ekonomických údajov,“ dodal.
