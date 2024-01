Ďalšie zvýšenie sadzieb švajčiarskej centrálnej banky nie je potrebné

Zürich 19. januára (TASR) - Ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb Švajčiarskej národnej banky (SNB) nie je potrebné vzhľadom na najnovšie prognózy o vývoji inflácie. Vyhlásil to predseda SNB Thomas Jordan v rozhovore pre švajčiarske noviny Aargauer Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"V súčasnosti vidíme z prognózy inflácie, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb nie je potrebné na udržanie cenovej stability," povedal Jordan pre piatkové vydanie novín.



Dosiahnutie cenovej stability je hlavným cieľom SNB a definuje ju ako infláciu v pásme 0 - 2 %.



Po období, keď bola švajčiarska inflácia nad 2 %, v dôsledku čoho centrálna banka v minulom roku dvakrát zvýšila svoje úrokové sadzby, sa rast spotrebiteľských cien v uplynulých mesiacoch spomalil.



Miera inflácie vo Švajčiarsku dosiahla v decembri 1,7 % a SNB znížila odhad rastu cien v roku 2024 na 1,9 % a v roku 2025 na 1,6 %, obe prognózy sú v rámci jej cieľového rozpätia.



Jordan však zostáva opatrný, pokiaľ ide o budúcnosť: "Boj proti inflácii ešte nie je úplne vyhratý, ale máme oveľa lepšiu situáciu ako minulý rok," povedal v rozhovore, ktorý sa uskutočnil na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose.



"Podľa našej prognózy by inflácia mala zostať pod 2 % počas nasledujúcich troch rokov," konštatoval, aj keď odmietol povedať, kedy by mohlo dôjsť k zníženiu sadzieb.



Peňažné trhy odhadujú na 52 % pravdepodobnosť, že SNB na najbližšom zasadnutí 21. marca zníži sadzby zo súčasnej úrovne 1,75 %.



Jordan uznal tiež vplyv zhodnocovania švajčiarskeho franku na švajčiarsku ekonomiku, najmä na exportérov. Švajčiarska mena, ktorú investori považujú za tzv. bezpečný prístav, v minulom roku vzrástla takmer o 6 % voči euru, takmer o 10 % voči doláru a 4 % voči libre.