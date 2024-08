Dalyová: Fed zníži sadzby v septembri o štvrť percentuálneho bodu

San Francisco 27. augusta (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) s najväčšou pravdepodobnosťou zníži úrokové sadzby v septembri o štvrť percentuálneho bodu, uviedla šéfka sanfranciského Fedu Mary Dalyová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Dalyovej "nastal čas" na uvoľnenie menovej politiky, pričom prvým krokom zrejme bude zníženie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu.



Na otázku, či existuje niečo, čo by mohlo zastaviť menový výbor (FOMC), aby na svojom najbližšom zasadnutí (17. až 18. septembra) znížil sadzby, Dalyová pre televíziu Bloomberg povedala, že "v tejto chvíli si nič také nedokáže predstaviť".



Dalyová je optimistická a za najpravdepodobnejší považuje scenár, podľa ktorého sa inflácia bude naďalej postupne spomaľovať a na trhu práce budú pribúdať pracovné miesta "stabilným, udržateľným" tempom. V takejto situácii je potom rozumné, aby Fed korigoval svoju menovú politiku pravidelne normálnym tempom.



Fed zvyčajne mení sadzby o štvrť percenta, aj keď v roku 2022 štyrikrát po sebe ich zvýšil o 75 bázických bodov a v roku 2023 pokračoval v sprísňovaní politiky v reakcii na prudký nárast inflácie.



Fed od júla 2023 drží svoju základnú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 % - 5,50 %.



"Na trhu práce sme zatiaľ nezaznamenali žiadne zhoršenie," uviedla Dalyová. "Ak by sme však zaznamenali zhoršenie alebo akékoľvek signály oslabenia, potom by sme mohli agresívnejšie" uvoľňovať menovú politiku.



Podľa Fedom preferovaného ukazovateľa medziročného rastu indexu cien výdavkov na osobnú spotrebu dosiahla inflácia v júli 2,5 %, pričom cieľom Fedu sú 2 %. V roku 2022 na svojom vrchole dosiahla inflácia približne 7 %.



Miera nezamestnanosti v USA predstavovala v júli 4,3 %, čo je takmer o celý jeden percentuálny bod viac ako pred rokom, ale podľa historických štandardov je stále nízka.



"Nechceme sa dostať do situácie, že budeme udržiavať vysoko reštriktívnu politiku v spomaľujúcej sa ekonomike," uviedla Dalyová. "Nezabúdajte, že vždy, keď inflácia klesne, politika sa stáva reštriktívnejšou. A to je podľa mňa recept na prílišné sprísnenie a poškodenie trhu práce a rastu."