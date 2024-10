Dalyová: Úrokové sadzby sú vysoké, Fed musí pokračovať v ich redukcii

San Francisco 23. októbra (TASR) - Prezidentka Federálnej banky v San Franciscu Mary Dalyová uviedla, že "nezaznamenala nič, čo by naznačovalo, že americká centrálna banka zastaví znižovanie úrokových sadzieb". Tie sú podľa nej "rozhodne" naďalej také vysoké, že obmedzujú americkú ekonomiku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dalyová v rozhovore pre denník The Wal Street Journal povedala, že cieľom je "mäkké pristátie" ekonomiky. To počíta s infláciou na úrovni 2 %, zotrvaním zdravého trhu práce a rastom miezd adekvátnom k rastu cien. Ako dodala, Federálny rezervný systém (Fed) musí pri súčasnom zmierňovaní inflácie pokračovať s redukciou úrokových sadzieb, inak riskuje, že menová politika bude časom taká prísna, že poškodí pracovný trh.



Fed na ostatnom zasadnutí v polovici septembra znížil hlavnú úrokovú sadzbu, čo bolo jej prvé zníženie od roku 2020. Menový výbor Fedu (FOMC) zredukoval kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 %. Dalyová v tejto súvislosti dodala, že takzvaná neutrálna sadzba, teda taká, ktorá ekonomiku nebrzdí ani nepodporuje, by sa mala pohybovať okolo 3 %.