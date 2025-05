Daň z finančných transakcií môžu niektorí priznať do konca júla

Bratislava 20. mája (TASR) - I keď majú firmy, živnostníci a ďalší platitelia dane povinnosť podať oznámenie o dani z finančných transakcií a daň zaplatiť do konca mája, niektorým platiteľom dane zákon umožňuje podať prvé oznámenie, ako aj zaplatiť daň až do 31. júla. V utorok o tom informovala Finančná správa (FS) SR.



„Daň z finančných transakcií je novou daňou, a preto legislatíva umožňuje väčšine platiteľov tejto dane v prechodnom období odviesť daň daňovému úradu za prvé tri mesačné zdaňovacie obdobia, tzn. za mesiace apríl, máj a jún 2025, neskôr, než je obvyklá lehota splatnosti,“ upozornil hovorca FS Daniel Súkup. Takto podľa FS môžu postupovať banky alebo ďalší poskytovatelia platobných služieb, ktorí vyberajú túto daň od daňovníkov z finančných transakcií realizovaných na ich účtoch a nevybrali ju do konca mája.



Ďalšou skupinou sú daňovníci, ktorí sú zároveň platiteľmi dane z finančných transakcií (tzv. samoplatitelia) z dôvodu, že realizujú svoje transakcie na zahraničnom účte, a tiež samoplatitelia, ktorí realizujú svoje finančné transakcie na inom ako transakčnom účte.



Zákon vymedzuje ešte jednu skupinu samoplatiteľov, a to takých, ktorým sú preúčtované náklady súvisiace s vykonaním finančnej transakcie vzťahujúcej sa na činnosť daňovníka vykonávanú v tuzemsku. Ak došlo k preúčtovaniu nákladov už v apríli 2025, potom je takýto samoplatiteľ povinný podať oznámenie o dani z finančných transakcií, ako aj zaplatiť daň daňovému úradu, za zdaňovacie obdobie apríl 2025 najneskôr do 2.júna, čo je najbližší nasledujúci pracovný deň po konci mája.



Ak platitelia dane, ktorými sú banky alebo ďalší poskytovatelia platobných služieb, ktorí vyberajú daň z finančných transakcií od daňovníkov, vybrali túto daň od daňovníkov už v apríli, potom sú povinní vybratú daň za zdaňovacie obdobie apríl 2025 odviesť daňovému úradu tiež do 2. júna a v rovnakej lehote sú povinní podať oznámenie o dani z finančných transakcií. V prípade, že títo platitelia vybrali daň od daňovníkov v máji 2025, potom majú lehotu na splnenie týchto povinností do 30. júna.



Platiteľ dane, ktorý využije možnosť podať oznámenie o dani z finančných transakcií za zdaňovacie obdobia apríl, máj a jún 2025 až do 31. júla, bude v tejto lehote podávať samostatné oznámenie za každé jednotlivé zdaňovacie obdobie. Rovnako tak, aj daň z finančných transakcií deklarovanú v jednotlivých oznámeniach bude platiť samostatne za každé jednotlivé zdaňovacie obdobie.



FS priblížila, že ak daňovník zruší transakčný účet v období od 1. apríla do 31. mája, je povinný odviesť správcovi dane daň za zdaňovacie obdobia, v ktorých mal zriadený tento účet, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zrušil transakčný účet a v tejto lehote je povinný doručiť správcovi dane aj oznámenie o dani z finančných transakcií. „K dnešnému dňu eviduje finančná správa 350 podaných oznámení o dani z finančných transakcií,“ spresnil Súkup.