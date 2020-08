Daň z príjmu v susednom Česku sa má razantne znížiť

Praha 28. augusta (TASR) - Česi, ktorí zarábajú do 140.000 Kč (5343,51 eura) mesačne, budú po novom odvádzať z hrubej mzdy daň na úrovni 15 %. Z príjmu nad touto sumou to bude 23 %. Dohodli sa na tom český premiér Andrej Babiš a podpredseda vlády a líder ČSSD Jan Hamáček. Okrem toho sa prilepší dôchodcom, ktorí ku koncu roka dostanú jednorazový mimoriadny príspevok 5000 Kč (190,84 eura).



Ako uviedol server iDnes.cz, zníženie dane na 15 % znamená, že napríklad zamestnanec s priemerným platom 30.000 Kč (1145 eur) v hrubom by tak mesačne ušetril na daniach približne 1500 Kč. Vplyv zníženia dane na rozpočet odhadol Babiš na 74 miliárd Kč. Podľa Hamáčka dofinancovanie výpadku zatiaľ vyriešené nie je. ČSSD v tejto súvislosti dlhodobo navrhuje zavedenie sektorovej a bankovej dane. Na tom sa však vláda zatiaľ nedohodla, informoval server novinky.cz.



K zrušeniu superhrubej mzdy sa česká vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. Podporu pre zníženie daňovej záťaže vláda zatiaľ vyrokovanú nemá, ODS však už skôr uviedla, že zrušenie superhrubej mzdy a zníženie daňovej záťaže zamestnancov podporí.



Okrem toho sa pridá dôchodcom, starobným aj invalidným, ktorí v decembri dostanú jednorazový príspevok 5000 Kč. Podľa Babiša nemá tento krok nič spoločné s voľbami, ktoré budú na jeseň.



"Nie je to žiadna korupcia, žiadny úplatok, nemá to nič spoločné s voľbami," citoval Babiša iDnes.cz. "Naša vláda má jasný cieľ - zlepšiť situáciu dôchodcov," obhajoval rozhodnutie český premiér.



Podľa očakávania si však vláda vyslúžila tvrdú kritiku od opozície. "Jednorazovú dávku pre seniorov považujem za predvolebný populizmus, ktorý nie je zodpovedný voči ostatným," povedal predseda ODS Petr Fiala. V tejto súvislosti sa spýtal, prečo nedostanú podobný príspevok aj ďalšie skupiny, napríklad rodiny s deťmi. Príspevok pre dôchodcov označil za uplácanie seniorov pred jesennými krajskými a senátnymi voľbami.



(1 EUR = 26,200 CZK)