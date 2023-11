Dane a poplatok chcú zvýšiť viaceré samosprávy okresu Prievidza

Kocurany 30. novembra (TASR) - Daň z nehnuteľnosti a poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sa na rok 2024 chystajú zvýšiť viaceré samosprávy z okresu Prievidza, v niektorých prípadoch daň stúpne o 100 percent. Zvýšenie sa dotkne i dane za psa v bytoch. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), do ktorého sa v krátkom čase zapojilo 36 celkovo z 52 samospráv okresu. TASR o tom informoval predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.



"Bez pomoci štátu, kompenzácií výpadkov daní, vysokých cien energií, zvyšovaní miezd a ďalších opatrení samosprávy budú veľmi ťažko zostavovať svoje rozpočty," skonštatoval Čičmanec.



Samosprávy v mnohých prípadoch už v minulom roku podľa neho pristúpili k zvyšovaniu daní a poplatkov za komunálny odpad, nie je však v ich záujme prenášať všetky výpadky príjmov na občana, obyvateľa mesta či obce.



"Na rok 2023 zvyšovalo daň z nehnuteľnosti 30 percent samospráv, na rok 2024 sa ju chystá zvyšovať takmer 30 percent a 23 percent obcí a miest ešte v čase prieskumu nebolo dohodnutých s poslancami. Zvýšenie sa pohybuje v rozmedzí 15 až 100 percent," konkretizoval ďalej Čičmanec.



Daň za psa v rodinných domoch sa v samosprávach v okrese podľa neho pohybuje v rozpätí od 3,30 eura až desať eur na jedného psa, a tak by to malo zostať aj na rok 2024. "Daň za psa v bytovom dome sa pohybuje od piatich eur do 35 eur a mala by zmeniť na päť eur až 50 eur za jedného psa," doplnil.



Za veľmi vážnu označil predseda ZMO HN tému odpadového hospodárstva a s tým súvisiacim poplatkom za odvoz a likvidáciu odpadov. "Doteraz sa poplatok v jednotlivých samosprávach vyberal v rozpätí od 17 eur do 47,99 eura na obyvateľa a rok. Podľa prieskumu 60 percent miest a obcí bude poplatok zvyšovať a ďalších 16 percent ešte nebolo v čase prieskumu rozhodnutých," priblížil ďalej Čičmanec.



Do nákladov na likvidáciu odpadu samosprávy v budúcnosti pravdepodobne premietnu i legislatívnu povinnosť v podobe mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred ich uložením na skládku. Tú štát nakoniec posunul na rok 2025, informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Predseda ZMO HN pripomenul, že na túto povinnosť je pripravených približne 45 percent samospráv na Slovensku, ostatné nie. "V našom okrese sa pripravujeme riešiť problém odpadového hospodárstva regionálne," avizoval predseda ZMO HN.