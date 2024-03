Dane v Dobrej Nive tento rok nezvyšovali, vyššia je však suma za odpad

Dobrá Niva 29. marca (TASR) - Miestne dane v Dobrej Nive vo Zvolenskom okrese tento rok nezvyšovali, vyššia je však suma za komunálny odpad. TASR to povedal starosta Milan Jakubík s tým, že ide o nárast z 30 na 35 eur na osobu a na rok.



Dodal, že nárast cien za energie obec zatiaľ nepocítila. "Elektrinu máme vďaka súťaži, ktorú sme robili v roku 2022 a trvá do konca tohto roka. Ceny sú celkom dobre stabilizované," objasnil. Spomenul, že sú v nižších hodnotách, ako boli tie, ktoré dotáciami podporoval štát. Podľa neho je na tom obec dobre aj s cenou plynu, stabilizovaná je na celý tento rok. Novú cenu budú obstarávať pre budúci rok.



Starosta poznamenal, že opatrenia na šetrenie samospráva nerobila. "Dalo by sa vypínať verejné osvetlenie, nebolo by to však bezpečné. Možno by sme ušetrili aj 5000 eur, ak by sme vypínali úplne. Nestojí to však za to," zhrnul. V rámci obce majú štyri svetelné okruhy. Dva z nich sú pri hlavnej ceste, čo je frekventovaná cesta prvej triedy medzinárodného významu. "Jazdia po nej nákladné autá, neviem si predstaviť, že by sme tam vypli svetlá. Kamióny by ohrozili ľudí," reagoval. Ďalšie dva okruhy sú v časti obce, kde sú aj chodníky.



Čo však obec podľa neho pocítila, je problém s praktickým lekárom pre dospelých. "Dlhodobo tu pôsobila pani doktorka, ktorá je už v súčasnosti na dôchodku. Nevedeli sme nikoho nájsť a zdravotníci sa striedali. Nakoniec máme zmluvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, právnická osoba nám zabezpečuje zdravotnú starostlivosť," informoval. Dobrá Niva má aj gynekologičku, v minulosti v nej pôsobili aj zubár a detský lekár. Pediater je pre občanov buď vo Zvolene alebo v Pliešovciach vo Zvolenskom okrese.