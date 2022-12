Dane v L. Mikuláši zvyšovať nebudú, stúpnu však niektoré poplatky

Liptovský Mikuláš 8. decembra (TASR) – Daň z nehnuteľnosti sa budúci rok v Liptovskom Mikuláši zvyšovať nebude. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Ján Blcháč. Radnica však bude musieť pristúpiť k čiastočnému zvýšeniu niektorých poplatkov. Obyvatelia si tak priplatia napríklad za komunálny odpad.



Kým doteraz Liptovskomikulášania platili za odpad 27 eur, po novom by to malo byť 35 eur. Dôvodom podľa radnice je, že príjmy z poplatkov dostatočne nepokrývajú skutočné náklady na odpadové hospodárstvo. Mesto tento rozdiel, ktorý je v tomto roku vyše 550.000 eur, dotuje z vlastného rozpočtu. "Aby sme pokryli skutočné náklady na odpadové hospodárstvo, musíme zvýšiť komunálny poplatok. Mesto podľa najvyššieho kontrolného úradu nemôže doplácať za odpady, ktoré vytvára obyvateľ," povedal Blcháč.



Kým viaceré mestá a obce na Slovensku musia zvyšovať aj sadzby za dane z nehnuteľností, Liptovský Mikuláš je podľa primátora vo výhode a nemusí k tomu pristupovať. "V našom meste totiž stále pribúda výstavba a nové podniky, z čoho nám do mestskej kasy plošne plynie vyšší objem financií," vysvetlil.



Poplatky v materských školách by sa od nového roka mali upraviť na úroveň okolitých obcí a miest. Regulácia sa dotkne aj poplatkov v školských kluboch detí, centre voľného času, materských školách či napríklad v mestskom sociálnom zariadení. Dôvodom je podľa radnice inflácia, nárast cien potravín, energií, tepla a ďalších nákladov.



Navrhované zvýšenia poplatkov v Liptovskom Mikuláši má mestské zastupiteľstvo prerokovať 12. decembra. V prípade, že ich schvália, premietnu sa do návrhu rozpočtu na rok 2023.