Dane z nehnuteľností sa zvýšili takmer všade

Bratislava 20. februára (TASR) - V roku 2020 si za dane z nehnuteľností podnikatelia a aj obyvatelia priplatia takmer v každom meste. Mestá začínajú prejavovať záujem o zavedenie miestnych poplatkov za rozvoj s cieľom zvýšiť svoje príjmy.



"V roku 2020 sa dane z nehnuteľností vo všeobecnosti v SR skokovo zvýšili. V Podnikateľskej aliancii Slovenska (PAS) nepochybujeme o tom, že je vhodnejšie v daňovom mixe zaťažiť viac majetok ako prácu, nakoľko majetkové dane viac zaťažia tých, ktorí majetok majú, t.z. kým vysoké dane a odvody z práce zasahujú všetkých, aj nízko príjmových a sú bariérou toho, aby svoje príjmy zvýšili," povedal výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.



Najvyššie zvýšenie daní pocítili: Brezno (126,7 %), Kežmarok (86,5 %), Bratislava III. (61,7 %), Bratislava II. a V. (61,1 %), Moldava nad Bodvou (56,6 %) a Levice (56,1 %). Aj tento rok zaplatí na daniach najmenej podnikateľ v Medzeve, a to 666 eur ročne. Medzi najlacnejšie mestá pre podnikateľov patria ešte Medzilaborce (850 eur) a Svidník (1406 eur).



Za modelovú nehnuteľnosť s rozlohou haly 1000 m2 a pozemkom s 1500 m2 zaplatí najviac podnikateľ takmer vo všetkých bratislavských okresoch, a to od 6612 eur do 7125 eur. V Púchove zaplatí podnikateľ rovnako ako minulý rok – 6449 eur za rok. Okrem Bratislavy sú vysoké dane aj v Košiciach (6120 eur), Banskej Bystrici (5080 eur) a Nitre (4685 eur).



V porovnaní s minulým rokom sa priemerné dane zo stavieb zvýšili o 34,51 % a dane z bytov o 38,86 %. Dane z pozemkov stúpli v priemere o 26,48 %. Slovenské mestá upravovali dane podstatne viac ako za posledné roky. O viac ako 100 % v priemere za zvýšili dane v Ilave (112,49 %), v Košiciach (110,44 %) a v Trnave (109,26 %). Rapídne zmeny pocítili aj obyvatelia Kežmarku a Popradu, kde dane z nehnuteľností vzrástli v priemere o 95 %. Výrazné zmeny sa dotkli aj ostatných miest.



Zavedené poplatky za rozvoj sa tento rok takmer nemenili. Úpravami prešla bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves, kde sa sadzby zvýšili, a tak dosiahli rovnakú úroveň ako v ostatných častiach Bratislavy. Poplatok za rozvoj taktiež zvýšilo mesto Senec.



Číselné údaje do databázy získala PAS od predstaviteľov miest alebo zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. Údaje o sadzbách daní a výške daní zodpovedajú centrám okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.