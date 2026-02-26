< sekcia Ekonomika
Dane z nehnuteľností rástli, samosprávy vybrali o 24,5 % viac
Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenské mestá a obce vybrali v roku 2024 na daniach z nehnuteľností viac ako 618 miliónov eur. Oproti roku 2023 to bolo viac o takmer 122 miliónov eur alebo o 24,5 %. Viaceré mestá a obce zvyšovali dane, aby kompenzovali výpadky príjmov a udržali základné služby pre obyvateľov, informovala vo štvrtok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá pripravila analýzu hospodárenia samospráv zo zdroja i-Rating municipalít.
Samosprávy súhrnne hospodárili v roku 2024 lepšie ako v roku 2023. „Medziročne sa znížil podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zo 70 % na 55,10 %, čo spôsobilo zníženie objemu z 2,695 miliardy eur na 2,651 miliardy eur, teda o 1,63 %,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková. „Tento výpadok nepokrylo ani jednorazové poukázanie zostatku podielu obcí z výnosu dane z príjmov právnických osôb v mesiaci máj, schváleného pre rok 2024, ani možnosť použiť rezervný fond na bežné výdavky, či dotácie,“ doplnila.
Pre výpadok daňových príjmov niektoré samosprávy zvýšili daň z nehnuteľností aj poplatok za rozvoj. Analyzované subjekty získali v roku 2024 z dane z nehnuteľností 618,1 milióna eur, čo je 17 % z daňových príjmov (v roku 2023 to bolo 496,6 milióna eur a podiel 14 %). Na ich objeme mala podiel takmer 21 % daň z pozemkov vo výške 129 miliónov eur. Dominovala daň zo stavieb s podielom vyše 70 % a objemom takmer 433,6 milióna eur. Takmer 9 % pripadlo na daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v objeme 55,5 milióna eur.
Najväčší nárast dane z nehnuteľnosti, o vyše 39 %, bol v hlavnom meste SR Bratislave. V mestskej pokladnici v roku 2024 pribudlo takmer 67,5 milióna eur, rok predtým 48,4 milióna eur. Najmenší medziročný nárast, o 14,2 %, bol v samosprávach Banskobystrického kraja - 51,4 milióna eur v roku 2024 a takmer 45 miliónov eur v roku 2023.
Príjem z dane z nehnuteľností medziročne vzrástol vo všetkých mestských častiach Bratislavy o takmer 35 %. Daň z pozemkov sa zvýšila o 21 %, daň zo stavieb o 35,4 % a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vzrástla najviac, o 40,5 %. Mestským častiam Bratislavy bola v roku 2024 prevedená suma 67,16 milióna eur, čo je 10,9 % z celkového objemu tejto dane v samosprávach SR. V roku 2023 to bolo 49,8 milióna eur s podielom 10 %.
„Dáta skutočne potvrdzujú, že samosprávy v roku 2024 vybrali viac na miestnych daniach, ale zároveň ukazujú, že mestá a obce boli nútené zvyšovať vlastné príjmy, aby zvládli výpadky podielových daní a rast nákladov,“ priblížila viceprezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková. „Vyšší výber miestnych daní z tohto dôvodu nemožno zamieňať za riešenie systémového stabilného financovania samospráv. Únia miest Slovenska dlhodobo žiada systémovú zmenu financovania samospráv, aj tieto výsledky ukazujú, že zmena je nevyhnutná,“ dodala.
