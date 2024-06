Dáni sa snažia zabrániť clám na dovoz bravčového do Číny

Kodaň 17. júna (TASR) - Dánsky priemysel spojený s produkciou bravčového mäsa sa obáva, že ak Čína obmedzí jeho dovoz z Európskej únie (EÚ), tvrdo ho to zasiahne. Uviedla to v pondelok lobistická skupina Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny. Vyzvala zároveň na nájdenie riešenia do 4. júla. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čína v pondelok oznámila antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa a jeho vedľajších produktov z EÚ v reakcii na európske clá na export elektrických vozidiel z ázijskej krajiny.



V blízkej budúcnosti sa neočakávajú žiadne clá zo strany Pekingu, no predbežné clá na dovoz elektrických vozidiel z Číny do EÚ majú nadobudnúť účinnosť už 4. júla.



Španielsko, najväčší európsky vývozca bravčového mäsa do Číny, v pondelok oznámilo, že spolupracuje s predstaviteľmi EÚ na snahe odvrátiť škodlivé clá. Ďalšími dvoma veľkými vývozcami bravčového mäsa z EÚ do Číny sú Holandsko a Dánsko.



Ulrik Bremholm, predseda obchodného združenia Danske Slagterier, ktoré je divíziou Dánskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny, vyzval všetky strany, aby zvážili dôsledky reštrikcií pre pracovné miesta, potravinovú bezpečnosť a výrobu a našli riešenie do 4. júla.



Upozornil, že dánsky priemysel spojený s bravčovým mäsom "bude neuveriteľne tvrdo zasiahnutý potenciálnymi čínskymi obmedzeniami dovozu z Európy".



"Ako zástupca významného exportného sektora by som rád zdôraznil našu podporu slobodnému svetovému obchodu založenému na pravidlách," dodal Bremholm.