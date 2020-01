Dáni vedú, podiel vetra na spotrebe elektriny dostali takmer na 50%

Kodaň 4. januára (TASR) - Dánsko zaznamenalo vlani nový rekord v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, keď takmer 50 % spotrebovanej elektriny vyprodukovalo z energie získanej z vetra.



Ako uviedol dánsky prevádzkovateľ siete Energinet, ktorý zverejnil predbežné údaje, vietor sa na celkovej spotrebe elektrickej energie v Dánsku podieľal minulý rok 47 %. Dánsko tak pri energii z vetra prekonalo predchádzajúci rekord z roku 2017, keď podiel dosiahol zhruba 43 %. V roku 2018 mierne klesol na 41 %.



Viaceré európske krajiny investujú v posledných rokoch do veternej energie, Dánsko však výrazne vedie. Na jeho odstup od ostatných krajín poukazuje druhé miesto, ktoré dosiahlo Írsko. V tejto krajine sa energia vetra na celkovej spotrebe elektriny podieľala podľa posledných dostupných údajov agentúry WindEurope za rok 2018 "iba" 28 %.



V celej Európskej únii sa vietor na spotrebe elektrickej energie podieľal v roku 2018 približne 14 %. Využitie energie vetra sa tak mierne zvýšilo, keď v roku 2017 tento podiel v EÚ predstavoval 12 %.



K dánskemu rekordu v minulom roku prispelo uvedenie nového veterného parku Horns Rev 3 v Severnom mori do prevádzky. Firma Vattenfall park spustila v auguste a jeho prevádzka umožnila zvýšiť podiel spotreby elektriny v Dánsku z veterných parkov na mori na 18 %. V roku 2018 sa veterné parky na mori podieľali podľa údajov firmy Energinet na spotrebe elektriny v krajine 14 %.



Dánsko plánuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 70 %. Stanovuje to nový klimatický zákon, ktorý v Dánsku schválili koncom minulého roka a ktorý počíta s tým, že elektrická energia sa o desať rokov bude získavať výhradne z obnoviteľných zdrojov.



Krajina má na využívanie vetra aj ideálne podmienky. Do tohto energetického zdroja začala výrazne investovať v 70. rokoch 20. storočia, keď zhruba 90 % spotrebovanej energie produkovala z dovezenej ropy. Dánsko má aj dve najväčšie firmy sveta z oblasti veternej energie. Orsted je najväčšou spoločnosťou v oblasti výstavby veterných parkov na mori a spoločnosť Vestas zasa najväčším výrobcom veterných turbín na svete.