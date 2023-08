Daniari zavedú od budúceho roka druhú šancu pri ukladaní pokút

Bratislava 17. augusta (TASR) - Od budúceho roka vstúpi do platnosti legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Daňové úrady im tak najskôr zašlú upozornenie na neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania. Finančná správa už toto opatrenie pripravuje, informovala jej hovorkyňa Martina Rybanská.



"Finančná správa v súčasnosti intenzívne testuje novinku pre daňovníkov, ktorá bude na Slovensku platiť od začiatku budúceho roka. Do svojho informačného systému zapracovala zmeny, ktoré zavedú tzv. inštitút druhej šance v prípade porušenia niektorého z ustanovení daňového poriadku, ak sa pokuta určuje v rámci ustanoveného rozpätia," priblížila.



Pri prvom porušení povinnosti tak najskôr zašle elektronické upozornenie do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Poučí pritom daňovníka o následkoch ďalšieho porušenia jeho povinností.



"Finančná správa očakáva, že zavedenie "druhej šance" má potenciál zlepšiť daňovú disciplínu subjektov a prispeje aj k zlepšeniu výberu daní. Zmena by sa totiž mohla dotknúť odhadom desiatok tisíc správnych deliktov," priblížila Rybanská s tým, že ich počet každoročne rastie. Doteraz najviac ich bolo v roku 2022, kedy bolo vystavených 175.332 rozhodnutí o pokute.