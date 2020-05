Cincinnati/Praha 11. mája (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský kúpil podiel v americkom obchodnom reťazci Macy’s, uviedla agentúra Bloomberg.



Křetínského spoločnosť Vesa Equity Investment nahromadila podiel 5 % v Macy’s pre strategické investičné ciele, uvádza sa v správe pre komisiu pre cenné papiere a burzy SEC. Křetínský sa podľa údajov Bloomberg stal kúpou tohto podielu jedným z piatich najväčších akcionárov reťazca.



Macy’s sa podobne ako ďalšie obchodné reťazce vyrovnáva s následkami reštriktívnych opatrení prijatých na zastavenie pandémie nového koronavírusu, ktoré firmu donútili zavrieť predajne. Tržby reťazca však klesali už pred pandémiou. Teraz hľadá dodatočné zdroje financovania.



Od začiatku roka sa akcie Macy’s prepadli takmer o 70 %, v pondelok sa oslabili o 3,9 %.



Křetínský má záujem o maloobchodné reťazce, ktoré sa dostali do problémov. Vlani investoval do francúzskej maloobchodnej siete Casino Guichard-Perrachon po tom, čo jeho ponuka na prevzatie nemeckého veľkoobchodného reťazca Metro bola odmietnutá. V apríli v emaile uviedol, že investuje do zaujímavých a dôležitých spoločností, ktoré sú aktuálne podhodnotené.