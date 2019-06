Danihel Rážová: Opatrenia Národnej banky sa začínajú naplno prejavovať

Banky v súčasnosti poskytujú približne 80 % z hodnoty nehnuteľností a žiadajú, aby zvyšnú sumu mal klient nasporenú. Čo sa ukazuje ako problém, uviedla Daniela Danihel Rážová.

Bratislava 22. júna (TASR) - Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) pri poskytovaní úverov sa začínajú naplno prejavovať. Reálna akcia kúpy nehnuteľnosti sa výrazne spomaľuje a prístup klientov k hypotékam sa výrazne znížil. Najväčším problémom je bonita klientov a nedostatok vlastných zdrojov na doplatenie. Pre TASR to uviedla predsedníčka predstavenstva Asociácie realitných maklérov Daniela Danihel Rážová.



„Banky v súčasnosti poskytujú približne 80 % z hodnoty nehnuteľností a žiadajú, aby zvyšnú sumu mal klient nasporenú. Čo sa ukazuje ako problém. Takisto nižšie príjmové skupiny majú stále menšie šance získať úver na bývanie," skonštatovala.



Podľa jej názoru všetko závisí od aktuálnej bonity klienta. Pokiaľ sa jeho príjem preukáže ako nadpriemerný, pravdepodobne mu bude ponúknutý spotrebný úver, aj keď za výrazne vyšších úrokových podmienok, uviedla Danihel Rážová. Reagovala tak na otázku, či potom, ako vstúpi v júli do platnosti ďalšie kolo opatrení NBS k úverom, budú mať mladí kupujúci dosť financií, aby nemuseli spájať hypotéku so spotrebným úverom. Tí, ktorí nebudú mať dostatočnú bonitu, budú mať problém vôbec dostať úver, dodala s tým, že v súčasnosti nespĺňa podmienky na poskytnutie úveru takmer každý štvrtý záujemca.



Na realitnom trhu akútne chýbajú lacnejšie nové byty a začína byť prebytok exkluzívnejších a drahších bytov a projektov, uviedla k ponuke bývania od developerov. "Povoľovacie procesy na Slovensku trvajú veľmi dlho, a preto je stále akútny nedostatok nových dokončených bytov. Chýbajú aj byty pre strednú a nižšiu príjmovú skupinu," upozornila Danihel Rážová.



Šéfka asociácie pripomenula, že pri výbere nehnuteľnosti sa treba najprv rozhodnúť, či pôjde o kúpu bytu v osobnom vlastníctve majiteľa alebo od developerskej spoločnosti. V druhom prípade je dobré preveriť si silu a referencie developera. Tie môžu veľa napovedať o tom, či stavbu naozaj dokončí. "Okrem referencií by mal záujemca o byt zbystriť pozornosť už pri nastavení splátkového kalendára," uviedla. Ak sa s kupujúcim dohodne napríklad až na piatich splátkach, hrozí tu riziko, že stavbu nedokončí, uzavrela.