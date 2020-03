Danis: Percentá z dane dostanú neziskovky aj pri neskoršom podaní DP

Bratislava 27. marca (TASR) - Neziskové organizácie a občianske združenia dostanú dve alebo tri percentá z dane, aj keď daňovníci nepodajú daňové priznanie (DP) do konca marca. Je to verejný prísľub ministerstva financií (MF) SR a Finančnej správy (FS) SR, že všetky poukázané financie sa dostanú k prijímateľom, a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31. marca alebo neoznámia jeho odklad. V piatok to uviedol prezident Slovenskej komory daňových poradcov Jozef Danis.



"V tejto osobitnej a ťažkej situácii je veľmi dôležité, aby bola zo strany daňových subjektov prejavená dôvera v štátne orgány. Na účely poukázania podielu zaplatenej dane nie je nutné navštevovať daňové úrady a narýchlo si podávať priznanie alebo oznamovať jeho odklad," povedal Danis. V krátkom čase bude podľa Danisa prijatá legislatíva, ktorá umožní poukázanie podielu zaplatenej dane aj bez potreby predlžovania lehoty na podanie daňových priznaní a ktorá bude tiež riešiť problematiku predkladania vyhlásení zo strany zamestnancov.



V súvislosti s poukázaním časti dane v poslednom čase vznikli nejasnosti, pretože súčasne platná legislatíva hovorí o možnosti poukázať časť zaplatenej dane z príjmu v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania. Táto lehota sa zatiaľ nezmenila, no pre zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 štát umožnil bez zaplatenia pokuty a úrokov daň z príjmu priznať a uhradiť do konca júna.