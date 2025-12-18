< sekcia Ekonomika
Danko: Autá so spaľovacími motormi musia byť po roku 2035 upravené
Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 18. decembra (TASR) - Autá so spaľovacím motorom sa po roku 20235 prestanú vyrábať, budú musieť byť špeciálne upravené tie verzie, ktoré pôjdu do predaja. Takže nie je pravdou, že bol zrušený zákaz spaľovacích motorov. Uviedol to na sociálnej sieti predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v reakcii na balík opatrení pre automobilový priemysel, ktorý 16. decembra predstavila Európska komisia (EK). Komisiu Danko preto nazval „falošnou“.
„Keď som si pozrel to rozhodnutie EK, zistil som, že napriek všetkému 90 % áut sa prestane vyrábať. Oni nám síce povedia, že sa zrušil zákaz spaľovacích motorov, ale ten zákaz platí ďalej, pretože tých zvyšných 10 % áut, ktoré sa budú vyrábať, voči čomu protestujú aj automobilky, musí mať špeciálne úpravy,“ spresnil Danko.
Spravodajca TASR informoval, že EK v utorok (16. 12.) predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu.
Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť aj plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.
Predseda SNS reagoval aj na hlasovanie europoslancov o zákaze dovozu ruského plynu. „Naši predkovia budovali plynovodné rúry na dovoz plynu z východu, veď to bola naša výhoda. Výhoda rúry, lacného plynu, tá tu je a len hlupák nevidí, že nás chcú naviazať na odber plynu zo severských štátov, od Arabov a zo štátov, kde robia biznis západné štáty,“ povedal.
V spomínaných lokalitách pôsobia podľa neho západné petrochemické spoločnosti a je samozrejmé, že im prekážajú lokálni hráči, ako je Slovnaft či MOL. „Veľké spoločnosti si idú za svojím. To všetko smeruje k tomu, že si z nás robia kolóniu hlupákov,“ podčiarkol. Vždy sa podľa neho však nájdu v štáte ľudia, ktorí im budú pochlebovať, ktorí vyvolajú napätie a konflikty.
