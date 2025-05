Danko nesúhlasí so zvyšovaním dane z nehnuteľností

Bratislava 22. mája (TASR) - Rozpočet na budúci rok by mal byť riešený inak, ako zvyšovaním zdanenia. Vyhlásil to vo štvrtok predseda koaličnej SNS Andrej Danko s tým, že naďalej bude tlačiť na zrušenie transakčnej dane, čo najskôr minimálne pre živnostníkov a malé firmy. Nesúhlasí s prípadným zvyšovaním dane z nehnuteľností pre bežných ľudí, ani s projektom zavedenia platieb cez QR kódy.



Jeho strana podľa Danka nemá záujem na rozbíjaní vlády ani štátneho rozpočtu, preto k téme transakčnej dane pristupuje citlivo. Dáva priestor Ministerstvu financií (MF) SR, aby túto novinku prehodnotilo a verí, že sa o tejto téme bude konštruktívne rokovať aj v piatok (23. 5.) na koaličnej rade.



„Transakčná daň je daňou, ktorá bola skúšobná. Mojim hlbokým presvedčením je, že by mala byť zrušená. Argument, že zabezpečí štátu 700 miliónov eur, je podľa mňa postavený na vode,“ konštatoval na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Novelu, ktorou sa má zrušiť táto daň pre živnostníkov a malé firmy, predkladá jeho strana na najbližšiu schôdzu parlamentu.



Danko má podľa vlastných slov záujem, aby rokovania o rozpočte boli tento rok iné ako v minulosti. Doteraz vraj nevidel, ako sa majú budúci rok rozdeliť peniaze. „Ak to má byť znova tak, že zajtra alebo v auguste mi niekto hodí pred oči rozpočet, že štátu chýba zase päť miliárd a poďme rýchlo zdaňovať ľudí, tak ja hovorím, že za taký rozpočet sa nepostavím,“ avizoval. Úspory sa podľa neho dajú nájsť aj na strane štátu, či lepším výberom dane z pridanej hodnoty (DPH).



Už pred rokovaním premiéra Roberta Fica (Smer-SD) so zástupcami samospráv Danko odkázal, že nepodporí zvyšovanie dane z nehnuteľností. „Žiadne dane na byty sa dvíhať nebudú, ani rafinovane tým, že dáme kompetencie mestám. Taký zákon nepodporím nikdy. Ak dovolíte zastupiteľstvám zdvíhať daň z nehnuteľností, zabije to domácnosti,“ myslí si predseda SNS. Vie si predstaviť zvýšenie daní napríklad pre obchodné reťazce. „Keď nevedia tomuto štátu dať peniaze na šport, kultúru, tak nech platia cez pozemky,“ doplnil.



Takisto nesúhlasí s projektom MF SR na zavedenie nového spôsobu platieb cez QR kódy. „Chcem zo strany SNS povedať, že pre nás je ďalšie zaťažovanie štátu, platenie softvérov a vyslepovanie očí ľuďom, že budete platiť QR kódmi, totálne neprijateľné. Znova za tým vidíme len niekoho záujem,“ vyhlásil Danko.