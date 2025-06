Danko nevylúčil označovanie produktov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ

Bratislava 10. júna (TASR) - Predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko privítal posunutie návrhu na označovanie potravín s obsahom hmyzu v NR SR do druhého čítania. Zreteľné označenie takýchto výrobkov a ich predaj v oddelených regáloch považuje za veľmi dôležité. Danko v príhovore na sociálnej sieti nevylúčil, že by sa mohli osobitne označovať aj produkty pochádzajúce z krajín mimo EÚ.



„Máme tu informácie, že tu putujú potraviny z Ukrajiny. Áno, aj to môže byť otázka pri tomto zákone,“ povedal Danko. Predseda SNS opäť otvoril aj otázku dvojakej kvality potravín. „Nielen chrobáky v potravinách, hmyz, ale aj produkty, ktoré nemusia spĺňať kritériá, limity kvality našich potravín. Nech mi nikto nehovorí, že potraviny na západe často v tom istom balení majú tú istú kvalitu ako tie, ktoré jeme vo východnej Európe,“ dodal. Túto tému SNS riešila už v roku 2016 a podľa Danka sa jej bude strana venovať aj naďalej.