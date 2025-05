Danko odsúdil hlasovanie Blanára, ktorý podporil protiruské sankcie

Bratislava 21. mája (TASR) - Protiruské sankcie izolujú Európsku úniu, znižujú jej konkurencieschopnosť a likvidujú hodnotu eura. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý odsúdil utorkové (20. 5.) hlasovanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý podporil ďalší balík európskych sankcií namierených na Rusko.



„Chcem odsúdiť včerajšie hlasovanie Juraja Blanára. Chcem vyzvať v piatok (23. 5.) na koaličnej rade Roberta Fica (Smer-SD), aby preskúmal mandát Juraja Blanára,“ povedal Danko. Zdôraznil, že SNS sa s týmto hlasovaním nestotožňuje a odmieta niesť zodpovednosť za hlasovanie šéfa rezortu diplomacie.



Utorkové hlasovanie podľa predsedu SNS ovplyvňuje okrem iného aj činnosť Slovnaftu, čo by mohlo viesť k zvýšeným cenám pohonných látok. Zdvíhanie cien energií sa pritom podľa Danka dotkne postupne všetkých subjektov vrátane domácností. „Každého, čo ešte vy necítite, sa dotkne zdvíhanie cien energií. Zabije to rozpočet domácností,“ skonštatoval.



Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie v utorok schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Cieli na takmer 200 plavidiel, ktoré sú podľa Bruselu súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Nové opatrenia sa týkajú aj hybridných hrozieb a ľudských práv.