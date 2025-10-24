< sekcia Ekonomika
Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií
„Chcem dôrazne povedať, že SNS bude vždy vyzývať predsedu vlády, aby aj v situáciách, ako bolo včera, nepodporoval protiruský balík sankcií,“ povedal.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií. Uviedol to predseda koaličnej SNS Andrej Danko v kritike, že premiér opätovne súhlasil so sankciami Európskej únie proti Rusku.
„Chcem dôrazne povedať, že SNS bude vždy vyzývať predsedu vlády, aby aj v situáciách, ako bolo včera, nepodporoval protiruský balík sankcií,“ spresnil.
„Za SNS hovorím, že my tu nechceme ani ruské, ani americké tanky, nás zaujíma Slovensko. Ani Rus, ani Američan sa o Slovákov starať nebude. Musíme si pomôcť sami, pretože sme škatuľkovaní do tej skupiny, ako keby sme tu chceli opäť návrat internacionálnej pomoci. Vraciame sa ale do doby diktatúry - diktát voči nám dnes robia západné štáty,“ dodal predseda SNS.
