Danko: Rezort financií pri transakčnej dani nechce ustúpiť

Bratislava 28. mája (TASR) - Na Ministerstve financií (MF) SR nechcú počúvať argumenty a ustúpiť pri návrhoch SNS na úpravu transakčnej dane. Vyhlásil to v stredu v Národnej rade (NR) SR predseda národniarov Andrej Danko s tým, že prístupu ministerstva nerozumie a dôrazne tiež protestuje proti vyjadreniam rezortu financií k tejto téme. Na návrhu zrušiť transakčnú daň pre živnostníkov a malé firmy SNS naďalej trvá.



Ministerstvo financií v utorok (27. 5.) v stanovisku uviedlo, že návrh poslancov koaličnej SNS na úpravu dane z finančných transakcií, ktorý je v programe aktuálnej schôdze NR SR, má vážne technické a legislatívne nedostatky. Navyše môže ohroziť tohtoročný štátny rozpočet a konsolidačné úsilie vlády v nasledujúcich rokoch.



„Náš návrh je jasný, zrozumiteľný. Ja nepovažujem za záťaž zdokladovanie toho, či firma má obrat 100.000 eur alebo nie. My svoju pozíciu nezmeníme,“ zdôraznil Danko. Podľa vlastných slov hovorí ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) „logické veci“ a konkrétne príklady z praxe na podporu zmien v transakčnej dani. Takisto nesúhlasí s odhadmi MF o vysokých výpadkoch príjmov štátu, ktoré by tieto zmeny priniesli. Dohodu sa bude naďalej snažiť hľadať vo vládnej koalícii, nie v opozícii.



„Pri transakčnej dani je podľa mňa nepochopenie praxe. My ju zrušíme pre malé firmy a ak bude ministerstvo financií pokračovať ďalej, tak nie že budem hovoriť o zrušení len pre malé firmy, ale zrušíme ju pre celý podnikateľský sektor. Pretože ministerstvo tvrdohlavo stále hovorí len o nových daniach do budúcna,“ vyhlásil Danko s tým, že chce napríklad zabrániť zvýšeniu zdanenia bytov.