Danko: Za zrušením závodu Ecco majú stáť straty na trhu v Rusku

Martin 15. apríla (TASR) - Za rozhodnutím o zrušení závodu globálneho výrobcu obuvi Ecco Slovakia v Martine majú údajne stáť straty na trhu v Ruskej federácii, ktoré vznikli ako dôsledok sankcií a prerušenia obchodných vzťahov. Informoval o tom primátor Martina Ján Danko na sociálnej sieti.



Závod Ecco v Martine dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie v rámci celej spoločnosti, čo potvrdil aj jeho bývalý dlhoročný riaditeľ Peter Roysky. „O to viac ma mrzí, že podľa oficiálnych informácií dôjde k jeho uzatvoreniu,“ uviedol Danko.



Zrušenie závodu znamená vážny zásah do života mnohých zamestnancov a ich rodín, ktorí tu roky pracovali a prispievali k úspechu značky. „Mám naplánované stretnutie s vedením spoločnosti, kde sa budeme usilovať nájsť možné riešenia a formy pomoci, aby dosahy boli čo najmiernejšie,“ doplnil primátor.



Spoločnosť Ecco Slovakia po takmer 30 rokoch ukončí v lete výrobu vo svojom závode v Martine. Dotkne sa to 650 zamestnancov závodu. Vzhľadom na celosvetový obchodný a ekonomický vývoj sa firma Ecco rozhodla zmeniť rozloženie svojich výrobných kapacít tak, aby zodpovedali potrebám trhu.