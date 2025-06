Danko: Zmeny transakčnej dane doladí pracovná skupina

Bratislava 3. júna (TASR) - Koaličná SNS nechce presadzovať zmeny v transakčnej dani na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorú plánuje zvolať opozícia pravdepodobne v júli. Počas leta by mala fungovať pracovná skupina, ktorá vyrieši technické problémy tejto dane tak, aby mohla byť príslušná novela schválená na riadnej schôdzi parlamentu v septembri. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v NR SR predseda SNS Andrej Danko.



Reagoval tak na dopoludňajšie hlasovanie, pri ktorom parlament hlasmi takmer všetkých prítomných poslancov posunul návrh SNS na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur do druhého čítania. To by sa však malo uskutočniť až na septembrovej schôdzi NR SR a zmeny by mali platiť od októbra. Opozičné PS avizovalo, že iniciuje skoršiu mimoriadnu schôdzu k tejto téme.



„Ja chápem ich snahu, ale mimoriadna schôdza k tejto téme nebude technicky možná. My urobíme všetko pre to, aby sa to v septembri schválilo,“ vyhlásil Danko. V súvislosti s utorkovým hlasovaním poďakoval všetkým poslancom, koaličným aj opozičným, ktorí ich návrh podporili. Riešenia však chce hľadať na pôde koalície.



Predseda SNS si vie predstaviť, že niektorým živnostníkom by sa zaplatená daň aj vrátila, problémom však môže byť retroaktivita. Dôležité budú ešte rokovania s ministerstvom financií. „Ale môžu byť živnostníci spokojní, že podľa najkratšej možnej možnosti legislatívneho postupu by na jeseň nemali platiť a budúci rok už vôbec, ani malé firmy s obratom do 100.000 eur,“ podčiarkol Danko.



Pracovná skupina bude podľa neho zameraná na „anomálie transakčnej dane“. Základným princípom by pritom mal byť zákaz dvojitého zdanenia. „Takže na to bude leto a ak chceme predstúpiť pred ľudí aj so štátnym rozpočtom na budúci rok, ak chceme odstrániť tie chyby, potrebujeme na to čas,“ doplnil Danko.



Deklaroval, že je za celkové zrušenie transakčnej dane, v tejto chvíli to však nie je priechodné. „Ak by som úplne zrušil transakčnú daň, táto vláda sa rozpadne. Nie je možné zostavovať rozpočet na budúci rok,“ vysvetlil predseda SNS s tým, že je pre neho stále dôležitá spolupráca s koaličnými partnermi. „Ale ja budem robiť všetko preto, aby v budúcnosti transakčná daň bola úplne zrušená,“ dodal.