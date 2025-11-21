< sekcia Ekonomika
Daňo po piatich prehrách Třinca: „Musíme hrať jednoduchšie“
Šesťnásobných majstrov poslal do vedenia už vo 4. minúte slovenský útočník Marko Daňo, no domáci odpovedali troma gólmi. Pri dvoch z nich asistoval Marek Hrivík a Třinec dokázal už len znížiť.
Autor TASR
Třinec 21. novembra (TASR) - Lídri českej hokejovej extraligy z Třinca zažívajú krízu. Vo štvrtok na ľade Vítkovíc prehrali piaty zápas v sérii (2:3) a ich náskok na čele tabuľky sa scvrkol na jediný bod pred druhými Pardubicami, ktoré, naopak, vyhrali štvrtý duel po sebe.
Šesťnásobných majstrov poslal do vedenia už vo 4. minúte slovenský útočník Marko Daňo, no domáci odpovedali troma gólmi. Pri dvoch z nich asistoval Marek Hrivík a Třinec dokázal už len znížiť. „Chceli vyhrať viac než my. Po našom góle prebrali iniciatívu, naše nedôslednosti v obrane potrestali gólmi a my sme sa nedokázali vrátiť k našej hre,“ povedal Daňo pre indes.cz.
Třinecká negatívna séria odštartovala v posledný októbrový deň, keď prehral v Hradci Králové 1:4. Predtým zvíťazil vo ôsmich dueloch po sebe. „Taká je momentálna situácia, musíme sa s tým vyrovnať. Spolu vyhrávame, spolu prehrávame. Potrebujeme vyhrať škaredý zápas, i keď len 1:0, a od toho sa odraziť. Na čele tabuľky sme mali veľký náskok, ten sa už zmenšil. Stále sa hráme s pukom, my sa však potrebujeme vrátiť k jednoduchým veciam a hrať zo zabezpečenej obrany. Proste to, čo nás zdobilo v minulosti,“ pokračoval slovenský reprezentant.
Daňo sa vrátil do zostavy Třinca po zranení a v prebiehajúcej sezóne stihol odohrať len šesť zápasov, v ktorých strelil päť gólov a pridal dve asistencie. „Dva zápasy boli náročné, teraz som sa už cítil dobre. Človek si na ľade buduje sebadôveru a verím, že v ďalších zápasoch budem svojou hrou prínosom a otočíme to,“ dodal pre indes.cz.
