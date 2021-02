Danone kupuje amerického výrobcu vegánskych potravín Earth Island

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone sa dohodol na kúpe americkej spoločnosti Earth Island, ktorá sa špecializuje na produkciu vegánskych potravín. Danone si od toho sľubuje splnenie svojho cieľa, ktorým je zvýšenie tržieb z predaja potravín na rastlinnej báze do roku 2025 na viac než dvojnásobok.



Firma Earth Island bola založená v roku 1988 a medzi jej značky patria Follow Your Heart či Vegenaise. Ako Danone dodala, akvizícia je súčasťou stratégie zvýšiť celosvetové tržby z predaja potravín na rastlinnej báze do roku 2025 na 5 miliárd eur. V súčasnosti dosahujú približne 2 miliardy eur. Finančné podmienky kontraktu firmy nezverejnili.



Už v roku 2017 francúzska spoločnosť kúpila amerického producenta organických potravín WhiteWave za 12,5 miliardy USD (10,34 miliardy eur). Reagovala tak na postupný presun spotrebiteľov k zdravším potravinám.



(1 EUR = 1,2084 USD)