Danone plánuje predať ruské prevádzky mužovi napojenému na Čečensko

Paríž 21. februára (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone plánuje predať svoju ruskú dcérsku firmu podnikateľovi napojenému na Čečensko. Uviedli to v stredu hospodárske noviny Financial Times (FT) mesiace po tom, čo Moskva dočasne prevzala kontrolu nad podnikaním spoločnosti v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Mliekarenská spoločnosť Vamin Tatarstan, ktorú vlastní obchodník Mintimer Mingazov, súhlasila so zaplatením 17,7 miliardy rubľov (191,88 milióna USD; 177,63 milióna eur) za prevzatie kontroly nad podnikmi Danone v Rusku, uviedli noviny FT.



Danone dostane za svoj podnik 10 miliárd RUB, zatiaľ čo 7,7 miliardy RUB pôjde na splácanie dlhu jeho ruskej divízie, dodáva správa. Spoločnosť Danone, ktorá zverejní 22. februára svoje príjmy za celý rok 2023, to odmietla komentovať.



V júli minulého roka bol Jakub Zakrijev, synovec čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, vymenovaný za nového šéfa ruskej dcérskej spoločnosti Danone po tom, čo Kremeľ prevzal kontrolu nad podnikom v odvete za sankcie Západu voči ruským spoločnostiam po invázii Moskvy na Ukrajinu.



Danone potom po predchádzajúcom varovaní, že dohoda o predaji jeho ruskej divízie môže viesť k odpisu až 1 miliardy eur, zaknihoval odpisy zo svojich prevádzok v Rusku vo výške približne 700 miliónov eur.



Mingazov bol dosadený do predstavenstva spoločnosti po tom, čo sa Zakrijev stal jej šéfom, napísali noviny s odvolaním sa na dokumenty, ktoré sa im podarilo získať, a tiež zdroje v oboznámené so situáciou.



(1 EUR = 1,0802 USD)