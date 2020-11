Paríž 23. novembra (TASR) - Francúzska potravinárska spoločnosť Danone plánuje zrušiť až 2000 pracovných miest, vrátane jednej zo štyroch pozícií v globálnych centrálach. Cieľom najväčšieho svetového výrobcu jogurtov je oživiť ziskovosť.



Koncern Danone v pondelok uviedol, že uvažuje o presune globálnych centrál svojich rôznych divízií bližšie ku svojej základni vo Francúzsku. Ročná úspora nákladov by tak mohla do roku 2023 dosiahnuť 1 miliardu eur aj vďaka efektívnejším nákupom.



Generálny riaditeľ Emmanuel Faber sa počas pandémie nového koronavírusu snaží zmeniť organizáciu tak, aby bola agilnejšia, namiesto zmeny produktových kategórií. Avizované zníženie počtu pracovných miest predstavuje asi 2 % z celkového počtu zamestnancov spoločnosti Danone.



„Tento rok ukázal, že konkurencieschopnosť našich podnikov môžu výrazne zasiahnuť externé šoky v krajinách, kde pôsobíme,“ povedal Faber novinárom počas telekonferencie. „V tomto veľmi nestabilnom svete počas niekoľkých nasledujúcich rokov si musíme vytvoriť bezpečnostnú rezervu,“ dodal.



Celkové jednorazové náklady spojené so zmenami budú v období rokov 2021 - 2023 približne 1,4 miliardy eur. Danone má globálne centrály po celom svete v mestách ako Amsterdam a Singapur. Hovorca koncernu spresnil, že vo Francúzsku sa zruší asi 400 až 500 pracovných miest.



Danone uviedol tiež, že jeho upravená prevádzková marža by mala v roku 2022 prekročiť 15 % percent a neskôr sa ešte o niečo zvýšiť, čo by bola rekordná úroveň.