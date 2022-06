Danone reaguje na vysoké ceny, zredukuje škálu výrobkov v obchodoch

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzsky potravinársky gigant Danone sa rozhodol zredukovať škálu svojich produktov dodávaných do maloobchodných sietí a znížiť tak vysoké náklady, ktoré tlačia ceny výrobkov nahor. To znamená, že zákazníci si v budúcnosti už nemusia nájsť na pultoch jogurty so svojou obľúbenou príchuťou či v takej veľkosti téglikov, ktorú preferovali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zástupkyňu francúzskej firmy.



Výrobcovia balených potravín a obchody zápasia so zvyšujúcimi sa nákladmi, keďže pre pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci a vojnu na Ukrajine rastú ceny takmer všetkých surovín od ropy až po papier. Zrýchľujúca sa inflácia zároveň núti zákazníkov obmedzovať nákupy. Koncom minulého týždňa napríklad britská maloobchodná sieť Tesco uviedla, že Briti kupujú menej než v minulosti, pričom pri kúpe častejšie volia lacnejšie privátne značky obchodných reťazcov.



Ako pre Reuters povedala šéfka celosvetového odbytu Danone Ayla Zizová, spoločnosť sa preto rozhodla zredukovať takzvané skladové jednotky (SKU), čo znamená, že niektoré obchody budú ponúkať menej variantov produktov Danone, čo sa týka príchutí a veľkostí. Ktorých produktov sa tieto zmeny dotknú, Zizová neuviedla.



Menej SKU umožní zníženie nákladov na určitý typ produktu, dodala Zizová s tým, že firma v súčasnosti preveruje celé portfólio svojich výrobkov, aby rozhodla, pri ktorých SKU už pokračovať nebude. Nižšia rozmanitosť produktov tak zredukuje náklady aj maloobchodníkom, ktorým sa zjednoduší skladovanie, monitorovanie a preprava výrobkov.



Podľa analytičky Rabobank Marie Castroviejovej sú opatrenia Danone logické. Viaceré firmy pristúpili podľa nej k podobným opatreniam na začiatku pandémie nového koronavírusu.