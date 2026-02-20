< sekcia Ekonomika
Danone vlani dosiahol rast tržieb aj prevádzkovej marže
Autor TASR
Paríž 20. februára (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone za minulý rok vykázal tržby v objeme 27,28 miliardy eur, čo bol oproti predchádzajúcemu roku rast o 4,5 %. Analytici v priemere predpovedali, že tržby firmy sa zvýšia len o 4,4 %. Vo štvrtom kvartáli sa tržby posilnili o 4,7 %. Výkon spoločnosti je odzrkadlením trvalého dopytu po dojčenskej mliečnej výžive v Číne, ktorý do značnej miery kompenzoval slabý dopyt po smotane do kávy na trhu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prevádzková marža koncernu z pokračujúcich činností vlani vzrástla na 13,4 % z úrovne 13 % v roku 2024. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami analytikov. Koncern Danone uviedol, že vzhľadom na minuloročný tok hotovosti v objeme 2,8 miliardy eur plánuje zvýšiť dividendy o 4,7 % na 2,25 eura na akciu.
Spoločnosť Danone odhaduje, že v tomto roku dosiahne rast tržieb na porovnateľnom základe o 3 až 5 %. Firma podobne ako jej konkurenti Unilever a Nestlé spomalila zvyšovanie cien po troch rokoch výrazného rastu po pandémii COVID-19, aby získala späť zákazníkov, ktorí sa počas prudkého posilnenia inflácie obrátili na lacnejšie značky.
„Do tohto roka sme vstúpili s dôverou v súlade so strednodobými ambíciami, ktoré sme si stanovili,“ povedal generálny riaditeľ koncernu Danone Antoine de Saint-Affrique.
