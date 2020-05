Daňové a odvodové zaťaženie Rakúšanov patrí medzi najvyššie

Viedeň 2. mája (TASR) - Daňové a odvodové zaťaženie Rakúšanov je v medzinárodnom porovnaní naďalej vysoké, i keď zamestnancom s deťmi tzv. rodinný bonus zavedený v roku 2019 priniesol výraznú úľavu. Vyplýva to z najnovšej štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Zaťaženie bezdetných ľudí s priemerným príjmom dosahuje 47,9 % celkových mzdových nákladov a Rakúsko sa tak zaradilo na 4. miesto za Belgickom (52,2 %), Nemeckom (49,4 %) Talianskom (48 %). Pred rokom bolo Rakúsko spomedzi 36 krajín na 5. mieste. Podľa agentúry APA tento vzostup vyplýva z vyšších daní z príjmov, kým odvody do sociálnej poisťovne mierne klesli.



Vlani sa naproti tomu výrazne znížilo odvodové a daňové zaťaženie zamestnancov s deťmi. Hlavným dôvodom boli dodatočné rodinné prídavky na deti a tzv. rodinný bonus pre pracujúcich rodičov. Odvody pre zamestnanca s priemerným príjmom a dvomi deťmi tak dosahujú 33,7 % celkových mzdových nákladov, čo predstavuje pokles o 3,7 %. Rakúsko sa tak počas roka zosunulo zo 6. miesta na desiate.



OECD nezohľadnilo len odvody samotných zamestnancov (daň z príjmu a odvody do sociálnej poisťovne), ale aj vedľajšie mzdové náklady a odvody zamestnávateľov. Pri pohľade na to, koľko platí samotný zamestnanec, je zaťaženie nižšie: slobodní ľudia platia len 33,2 % svojho platu a rodičia 15 %.