Daňové a poplatkové zaťaženie autodopravcov by sa malo znížiť

Bratislava 15. júna (TASR) - Daňové a poplatkové zaťaženie slovenských autodopravcov by sa malo znížiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel skupiny poslancov OĽANO a Sme rodina, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania.



Ak autodopravca zaplatí za kalendárny rok na mýte v SR viac ako 50 % dane z motorových vozidiel pripadajúcej na ním vlastnené auto, podľa návrhu by sa mu táto daň znížila o 50 %. Dopravcovi, ktorý uhradí na mýte menej ako 50 %, ale viac ako 5 % dane z motorového vozidla, by sa znížila daň o výšku zaplateného mýta. Tým, ktorí na mýte zaplatia ročne menej ako 5 % dane z motorových vozidiel, by sa daň neznižovala.



"Sektor autodopravy na Slovensku je v súčasnosti nadmerne daňovo zaťažený oproti okolitým štátom V4, ale aj v porovnaní s ďalšími členskými štátmi Európskej únie. V Slovenskej republike máme takmer najvyššie daňové zaťaženie, vyššie je iba v Írsku," upozornili predkladatelia.



Cieľom predkladaného návrhu je tak znížiť negatívne dopady na súčasnú hospodársku situáciu v sektore autodopravy na Slovensku a odstrániť nadmerné daňové a poplatkové zaťaženie slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi V4.



Zároveň v novele navrhujú flexibilnejšie upraviť vznik a zánik daňovej povinnosti, odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť finančnú záťaž úradov a samotných daňovníkov.



Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2024.