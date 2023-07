Bratislava 4. júla (TASR) - Daňové exekučné konanie by sa malo zreformovať. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o správe daní, tzv. daňového poriadku, ktorú v utorok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Cieľom pripravovanej novely daňového poriadku je zreformovať daňové exekučné konanie, zaviesť nové efektívne formy daňovej exekúcie a existujúce upraviť tak, aby reflektovali aktuálnu prax, moderné trendy digitalizácie a elektronizácie výkonu štátnej správy a čerpali z osvedčených medzinárodných postupov. Rovnako je potrebné preskúmať aj zavedenie spoluzodpovednosti fyzických osôb čerpajúcich benefity z právnických osôb za plnenie ich povinností," spresnil rezort financií.



Daňové exekučné konanie neprešlo podľa MF zásadnou úpravou a obsahuje niektoré v súčasnosti už nerelevantné inštitúty. Efektivita výkonu daňovej exekúcie tak dosiahla limity zákonnej úpravy, ktorá však nereflektuje moderné trendy výkonu rozhodnutí.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov. Lehota na vyjadrenie je do 17. júla. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu je druhá polovica tohto roka.