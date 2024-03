Daňové licencie môžu spôsobiť problémy majiteľom neaktívnych firiem

Bratislava 29. marca (TASR) - Daňové licencie, ktoré od budúceho roka prinesú minimálne zdanenie firiem bez ohľadu na ich hospodársky výsledok, ovplyvnia viac než 43 % slovenských spoločností. Komplikácie vzniknú predovšetkým malým a neaktívnym firmám. Ich majitelia by si preto mali zvážiť, ako ďalej postupovať, upozornil zakladateľ účtovno-poradenskej spoločnosti Bonitax Patrik Kasáš.



Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne zavádza inštitút daňovej licencie. Ide o minimálnu daň, ktorú je daňovník povinný zaplatiť bez ohľadu na to, či dosiahol zisk alebo stratu. Právnické osoby ju prvýkrát zaplatia v roku 2025 za zdaňovacie obdobie 2024. Daňové licencie majú byť podľa odborníka pákou na právnické osoby, ktoré sa daňovej povinnosti doteraz vyhýbali. Zasiahnu však aj podnikateľov, ktorí majú neaktívne spoločnosti.



"Podľa údajov z Finstatu hospodárilo v roku 2022 až 43,1 % slovenských firiem na nule alebo skončili v strate. Tieto subjekty doteraz dane neplatili, no už v roku 2025 môže ich majiteľov čakať prekvapenie v podobe minimálnej dane. Tá rastie úmerne s obratom, pričom aj neaktívne spoločnosti budú musieť zaplatiť minimálnu dať vo výške 340 eur," vyčíslil Kasáš.



Minimálna daň tak podľa neho vytvára tlak na podnikateľov, ktorých firmy sú dlhodobo v strate alebo neaktívne. "Podnikatelia sa teraz musia zamyslieť, či im dáva zmysel platiť minimálnu daň za spoločnosti, ktoré sú stratové, alebo ktoré nevyužívajú. Aktuálne majú možnosť ukončiť činnosť, firmy zlúčiť alebo predať," priblížil odborník.



Pri spoločnostiach s nízkym obratom je podľa neho jedným z riešení pre podnikateľa prejsť na živnosť, kde sa daňová licencia neplatí. Zároveň v tomto prípade môže využiť paušále výdavky a znížiť si tak náklady na vedenie účtovníctva a spracovanie účtovnej závierky.