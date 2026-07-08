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Daňové príjmy medziročne vzrástli o viac ako 639 miliónov eur
Hrubý výnos daní vyberaných daňovými a colnými úradmi bol v júni medziročne vyšší o 943,7 milióna eur alebo 7,9 %.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o 639,4 milióna eur, čo predstavuje nárast o 6,2 %. Na druhej strane, dosiahli len 97,8 % rozpočtovaných príjmov na toto obdobie. Informoval o tom v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Hrubý výnos daní vyberaných daňovými a colnými úradmi bol v júni medziročne vyšší o 943,7 milióna eur alebo 7,9 %. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol o 2,03 miliardy eur, teda o 23,9 %. Najvýraznejší vplyv na to mala daň z pridanej hodnoty (DPH) a daň z príjmov právnických osôb. Naopak, pokles výnosu zaznamenal osobitný odvod z regulovaných odvetví, solidárny príspevok a daň vyberaná zrážkou, priblížil hovorca.
Príjmy vyberané colnými úradmi boli medziročne nižšie o 1,09 miliardy eur (-31,3 %), čo podľa FS súvisí najmä so zavedením samozdanenia pri dovoze pre subjekty so statusom schváleného hospodárskeho subjektu od 1. júla 2025. Prejavilo sa to nižším výberom dovoznej DPH.
„Výsledky za prvý polrok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Finančná správa bude aj naďalej pokračovať v modernizácii procesov, posilňovaní analytických nástrojov a zefektívňovaní správy a výberu daní tak, aby vytvárala podmienky pre dlhodobo udržateľný a efektívny výber daňových príjmov,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Na druhej strane, oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o 245,3 milióna eur. Tento vývoj podľa FS významne ovplyvnilo použitie tzv. systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája 2026. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane v celkovej sume 159,8 milióna eur.
Napriek tomuto vplyvu sa viaceré daňové príjmy vyvíjali priaznivejšie, ako predpokladal rozpočet, zdôraznil Kováč. „Výnos dane z príjmov právnických osôb bol vyšší o 66,5 milióna eur, predovšetkým vplyvom úhrad vyrovnania dane od subjektov s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2025. Daň z príjmov zo závislej činnosti prekročila rozpočet o 63,2 milióna eur, čo odráža úpravu daňového bonusu v predchádzajúcom roku a zavedenie tretej a štvrtej sadzby dane od 1. januára 2026,“ vysvetlil. Vyššie oproti plánu boli v júni napríklad aj spotrebné dane či daň z poistenia.
Hrubý výnos daní vyberaných daňovými a colnými úradmi bol v júni medziročne vyšší o 943,7 milióna eur alebo 7,9 %. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol o 2,03 miliardy eur, teda o 23,9 %. Najvýraznejší vplyv na to mala daň z pridanej hodnoty (DPH) a daň z príjmov právnických osôb. Naopak, pokles výnosu zaznamenal osobitný odvod z regulovaných odvetví, solidárny príspevok a daň vyberaná zrážkou, priblížil hovorca.
Príjmy vyberané colnými úradmi boli medziročne nižšie o 1,09 miliardy eur (-31,3 %), čo podľa FS súvisí najmä so zavedením samozdanenia pri dovoze pre subjekty so statusom schváleného hospodárskeho subjektu od 1. júla 2025. Prejavilo sa to nižším výberom dovoznej DPH.
„Výsledky za prvý polrok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Finančná správa bude aj naďalej pokračovať v modernizácii procesov, posilňovaní analytických nástrojov a zefektívňovaní správy a výberu daní tak, aby vytvárala podmienky pre dlhodobo udržateľný a efektívny výber daňových príjmov,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Na druhej strane, oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o 245,3 milióna eur. Tento vývoj podľa FS významne ovplyvnilo použitie tzv. systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája 2026. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane v celkovej sume 159,8 milióna eur.
Napriek tomuto vplyvu sa viaceré daňové príjmy vyvíjali priaznivejšie, ako predpokladal rozpočet, zdôraznil Kováč. „Výnos dane z príjmov právnických osôb bol vyšší o 66,5 milióna eur, predovšetkým vplyvom úhrad vyrovnania dane od subjektov s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2025. Daň z príjmov zo závislej činnosti prekročila rozpočet o 63,2 milióna eur, čo odráža úpravu daňového bonusu v predchádzajúcom roku a zavedenie tretej a štvrtej sadzby dane od 1. januára 2026,“ vysvetlil. Vyššie oproti plánu boli v júni napríklad aj spotrebné dane či daň z poistenia.