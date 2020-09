Daňové príjmy Nemecka budú v nasledujúcich piatich rokoch nižšie

Berlín 8. septembra (TASR) - Daňové príjmy Nemecka budú v nasledujúcich piatich rokoch pravdepodobne o 36 miliárd eur nižšie, než sa odhadovalo pred štyrmi mesiacmi. Dôvodom sú najmä zmeny v daňovom zaťažení, k čomu vláda pristúpila s cieľom pomôcť ekonomike prekonať dôsledky pandémie nového koronavírusu. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie denníka Handelsblatt.



Nemecký minister financií Olaf Scholz by mal predbežný odhad daňových príjmov zverejniť vo štvrtok (10. 9.). Podľa Handelsblattu by nový odhad mal ukázať, že napríklad v budúcom roku bude výber daní zhruba o 10 miliárd eur nižší, než sa odhadovalo v máji.



Po roku 2022 by sa však situácia mala začať zlepšovať, dodal Handelsblatt s odvolaním sa na vládny zdroj. Príčinou nižších príjmov z daní za obdobie do konca roka 2024 sú podľa denníka zmeny, ku ktorým vláda pristúpila v oblasti daní a príspevkov. Cieľom je podporiť firmy, ktoré poškodili opatrenia prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ako aj spotrebiteľov, aby zvýšili dopyt.