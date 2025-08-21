< sekcia Ekonomika
Daňové príjmy Nemecka pokračovali v júli v raste
Berlín 21. augusta (TASR) - Daňové príjmy Nemecka zaznamenali rast aj v júli, tempo rastu však bolo slabšie než v predchádzajúcom mesiaci. Poukázali na to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo nemecké ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.
Daňové príjmy nemeckej celej spolkovej vlády a jednotlivých spolkových krajín dosiahli v júli 65,74 miliardy eur. Oproti júlu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 3 %, k čomu prispel najmä vyšší výber daní z príjmu a dedičstva. Tempo rastu však nie je ani polovičné v porovnaní s júnom tohto roka. V ňom sa daňové príjmy Nemecka zvýšili o 7 %.
Júlový vývoj sa odrazil aj na raste daňových príjmov od začiatku roka. Za sedem mesiacov sa medziročne zvýšili o 7,4 % na 513,3 miliardy eur. Za 1. polrok predstavoval medziročný rast príjmov z daní 8,1 %.
Ministerstvo financií zároveň nepredpokladá v dohľadnom čase impulzy, ktoré by prispeli k zvýšeniu daňových príjmov. „Kľúčové indikátory nepoukazujú na akceleráciu ekonomickej aktivity v najbližšom období,“ uviedlo ministerstvo.
Nemecká ekonomika klesla v rokoch 2023 aj 2024 a slabý pokles zaznamenala aj za 2. štvrťrok tohto roka. Ekonómovia predpokladajú, že najväčšia európska ekonomika, ktorá je silne závislá od vývozu, bude mať v dôsledku dovozných ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom problémy aj tento rok. V najlepšom prípade očakávajú jej stagnáciu.
