Daňové príjmy Nemecka sa v auguste zvýšili

Berlín 21. septembra (TASR) - Po júlovom medziročnom poklese sa daňové príjmy Nemecka minulý mesiac vrátili k rastu, pričom ich hodnota dosiahla takmer 62 miliárd eur. Uviedlo to koncom tohto týždňa nemecké ministerstvo financií, ktorého informácie zverejnila agentúra Reuters.



Daňové príjmy Nemecka ako celku, aj jednotlivých spolkových štátov, dosiahli v auguste 61,9 miliardy eur, uviedlo ministerstvo v pravidelnej mesačnej správe. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 5,3 %. Na porovnanie, v júli sa daňové príjmy v krajine znížili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 7,9 %.



Napriek výkyvom je trend v daňovej oblasti naďalej pozitívny. Daňové príjmy za osem mesiacov roka vzrástli medziročne o 2,3 % na 539,79 miliardy eur.



Nemecká ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku medzikvartálny pokles na úrovni 0,1 %. Dôvodom je najmä zníženie súkromnej spotreby, ktorá klesla o 0,2 %. Navyše, výrazne klesli investície. Len v stavebnom sektore sa znížili o 2 %.



"Krátkodobé ekonomické vyhliadky sú naďalej nepriaznivé," uvádza sa v správe ministerstva financií. Miera inflácie síce pokračuje v spomaľovaní, avšak jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, zostáva vysoká.



Nemecká vláda predbežne odhaduje v tomto roku rast hospodárstva na úrovni 0,2 %. Prognóza by mala byť aktualizovaná 9. októbra.



Čo sa týka výberu daní, analytici odhadujú, že za celý rok 2024 dosiahnu daňové príjmy Nemecka 863,68 miliardy eur. Ak sa ich prognóza potvrdí, oproti roku 2023 to bude predstavovať rast o 4,1 %.