Daňové príjmy Nemecka v júli výrazne klesli

Berlín 22. augusta (TASR) - Daňové príjmy Nemecka zaznamenali minulý mesiac medziročný pokles o takmer 8 %, pod čo sa podpísali najmä výrazne nižšie príjmy z dane z obratu. Uviedlo to vo štvrtok nemecké ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Daňové príjmy Nemecka ako celku aj jednotlivých spolkových štátov dosiahli v júli 63,8 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 7,9 %, uviedlo ministerstvo financií v pravidelnej mesačnej správe. Za sedem mesiacov od začiatku roka však Nemecko zaznamenalo rast daňových príjmov. Krajina získala na daniach 477,8 miliardy eur, čo oproti rovnakému obdobiu roka 2023 predstavuje rast o 1,9 %.



Nemecká ekonomika vykázala za 2. kvartál tohto roka nečakaný pokles o 0,1 %. To signalizuje, že na zotavenie bude najväčšia ekonomika Európskej únie potrebovať ešte nejaký čas. "Najnovšie ukazovatele nenaznačujú dynamické oživenie v najbližšom období," uvádza sa v správe ministerstva.



Analytici však očakávajú, že za celý rok 2024 sa daňové príjmy Nemecka zvýšia o 4,1 % a dosiahnu 863,68 miliardy eur. Nemecká vláda schválila v júli návrh rozpočtu na budúci rok, v rámci ktorého ministerstvo financií vyčlenilo na investície rekordných 78 miliárd eur. Cieľom je podľa vlády naštartovanie ekonomického rastu. Silnejší hospodársky rast v dôsledku schválených ekonomických opatrení by mal na budúci rok vygenerovať dodatočné príjmy do rozpočtu na úrovni šesť miliárd eur.