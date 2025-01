Daňové príjmy štátu stúpli vlani o 911 mil. eur, plán však nesplnili

Bratislava 7. januára (TASR) - Príjmy štátu z daní boli ku koncu vlaňajška medziročne vyššie o 911 miliónov eur. Významný vplyv na to mali osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, zrážková daň, odvod z nadmerných príjmov, daň z poistenia a motorových vozidiel. Na základe údajov zverejnených na OpenData portáli finančnej správy (FS) o tom informoval hovorca daniarov Daniel Súkup.



Zároveň však upozornil, že napriek vyššej efektivite a vyššiemu výberu daní rozpočet príjmov na minulý rok nebol naplnený a skončil na úrovni 98,5 % plánu. Skutočné daňové príjmy boli o takmer 280 miliónov eur nižšie ako rozpočtované a dosiahli 18,354 miliardy eur. Rozpočet pritom počítal s príjmom 18,634 miliardy eur.



Ku koncu minulého roka zaznamenal štát vyšší výber pri osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, a to o 78,8 milióna eur. Najvyššie platby po zúčtovaní uhradili Vodohospodárska výstavba 9,7 milióna eur, Slovenský plynárenský priemysel 7,7 milióna eur, ako aj ďalšie subjekty z oblasti energetiky. O 5,6 milióna eur stúpol vlani odvod z nadmerných príjmov, daň z poistenia bola vyššia o 4,1 milióna eur a zvýšil sa tiež výber dane z motorových vozidiel o 1,5 milióna eur.



Naopak, najvýraznejšie sa na neplnení rozpočtu podieľal solidárny príspevok z činností v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, a to vo výške 352,2 milióna eur. "Ak by Slovnaft zaplatil solidárny príspevok tak, ako sa pri tvorbe rozpočtu predpokladalo, plnenie štátneho rozpočtu by bolo k 31. decembru 2024 na úrovni 100,4 % a skutočné príjmy by boli vyššie ako rozpočtované o 72,4 milióna eur," vyčíslil Súkup.



Druhý najväčší vplyv na neplnenie rozpočtu malo vyplatenie daňového bonusu vyššieho o 200 miliónov eur. Hovorca pripomenul, že na daňovom bonuse odhalila FS množstvo podvodných konaní. Ďalším dôvodom bol nižší výber dane z pridanej hodnoty (DPH) u colných úradov o 100 miliónov eur oproti rozpočtu, a to v dôsledku situácie v automobilovom priemysle v roku 2024.



"Celkový negatívny dopad spomínaných položiek je na úrovni 650 miliónov eur oproti plánovanému rozpočtu. Na splnenie rozpočtu chýbalo 280 miliónov, pričom ich plnenie nebolo možné zo strany finančnej správy ovplyvniť. V tejto súvislosti sa potvrdila opodstatnenosť Akčného plánu boja proti daňovým únikom, ktorý vlani prezentovalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s finančnou správou a jeho účelom je zefektívnenie výberu daní," doplnil Súkup.