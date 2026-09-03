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Daňové príjmy v auguste vzrástli o desatinu, za rozpočtom zaostali
Plnenie mesačného rozpočtu daňových príjmov predstavovalo 98,6 %, oproti plánu tak boli nižšie o 202,9 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Hrubý výnos daní dosiahol ku koncu augusta tohto roka medziročný nárast o 1,72 miliardy eur alebo 11 %. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 1,29 miliardy eur alebo 9,8 %. Plnenie mesačného rozpočtu daňových príjmov predstavovalo 98,6 %, oproti plánu tak boli nižšie o 202,9 milióna eur. Informoval o tom vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Výsledky ku koncu augusta potvrdzujú pokračujúci rast daňových príjmov aj celkového hrubého výnosu daní. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o takmer 1,3 miliardy eur, najmä vďaka vyššiemu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. Pozitívne vnímame aj pokračujúci rast priznanej a uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, ktorý vytvára predpoklady na stabilný vývoj príjmov štátneho rozpočtu v ďalších mesiacoch roka,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Nižšie ako plánované plnenie rozpočtu daňových príjmov ovplyvnilo podľa FS aj použitie tzv. systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa uplatňuje od mája 2026. Obciam a vyšším územným celkom bolo doteraz poukázaných na podielových daniach o 159,8 milióna eur viac. Táto suma sa bude postupne vyrovnávať do konca roka nižšími prevodmi. K 31. augustu zostávalo vykompenzovať ešte 119,8 milióna eur, vyčíslil hovorca.
Pozitívnym signálom je podľa neho vývoj pri DPH, kde pokračuje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti. „K vyššiemu výberu prispieva čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, vyššie ceny energií a pohonných hmôt, ako aj povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu pri predaji tovarov a služieb nad jedno euro, ktorá platí od mája 2026,“ priblížil Kováč.
Viaceré dane podľa FS prekračujú rozpočtované hodnoty. Ide najmä o daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 66,3 milióna eur, spotrebné dane o 33,5 milióna eur, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach o 35 miliónov eur, daň vyberanú zrážkou o 19 miliónov eur, daň z poistenia o 4,2 milióna eur a daň zo sladených nealkoholických nápojov o 2,7 milióna eur.
Naopak, nižšie príjmy oproti rozpočtu zaznamenala FS najmä pri dani z príjmov právnických osôb o 59,9 milióna eur, DPH o 61,9 milióna eur, dorovnávacej dani o 47,6 milióna eur, ako aj dani z motorových vozidiel o 9,1 milióna eur.
„Výsledky ku koncu augusta potvrdzujú pokračujúci rast daňových príjmov aj celkového hrubého výnosu daní. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o takmer 1,3 miliardy eur, najmä vďaka vyššiemu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. Pozitívne vnímame aj pokračujúci rast priznanej a uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, ktorý vytvára predpoklady na stabilný vývoj príjmov štátneho rozpočtu v ďalších mesiacoch roka,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Nižšie ako plánované plnenie rozpočtu daňových príjmov ovplyvnilo podľa FS aj použitie tzv. systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa uplatňuje od mája 2026. Obciam a vyšším územným celkom bolo doteraz poukázaných na podielových daniach o 159,8 milióna eur viac. Táto suma sa bude postupne vyrovnávať do konca roka nižšími prevodmi. K 31. augustu zostávalo vykompenzovať ešte 119,8 milióna eur, vyčíslil hovorca.
Pozitívnym signálom je podľa neho vývoj pri DPH, kde pokračuje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti. „K vyššiemu výberu prispieva čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, vyššie ceny energií a pohonných hmôt, ako aj povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu pri predaji tovarov a služieb nad jedno euro, ktorá platí od mája 2026,“ priblížil Kováč.
Viaceré dane podľa FS prekračujú rozpočtované hodnoty. Ide najmä o daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 66,3 milióna eur, spotrebné dane o 33,5 milióna eur, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach o 35 miliónov eur, daň vyberanú zrážkou o 19 miliónov eur, daň z poistenia o 4,2 milióna eur a daň zo sladených nealkoholických nápojov o 2,7 milióna eur.
Naopak, nižšie príjmy oproti rozpočtu zaznamenala FS najmä pri dani z príjmov právnických osôb o 59,9 milióna eur, DPH o 61,9 milióna eur, dorovnávacej dani o 47,6 milióna eur, ako aj dani z motorových vozidiel o 9,1 milióna eur.