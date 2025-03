Daňové priznanie bude možné podať aj mimo daňových úradov či z auta

Bratislava 14. marca (TASR) - Finančná správa (FS) bude daňové priznania preberať aj mimo priestorov daňových úradov. V dvanástich mestách budú zamestnanci daňových úradov k dispozícii od 19. do 31. marca. V piatok o tom informoval hovorca finančnej správy Daniel Súkup.



K dispozícii daňovníkom bude aj služba mobilnej kancelárie pri daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Svoje daňové priznania budú môcť ľudia odovzdať priamo z auta na parkovisku na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Mobilná kancelária bude k dispozícii 28. marca od 8.00 h do 16.00 h a 31. marca v čase od 8.00 h do 18.00 h.



Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2025. "Finančná správa vyzýva daňové subjekty, aby si nenechávali podanie daňového priznania na poslednú chvíľu, ale urobili tak čo najskôr. V prípade, že už dnes vedia, že využijú odklad podania daňového priznania, je potrebné, aby rovnako podanie oznámenia neodkladali a podali ho čo najskôr," uviedla FS.