Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Bratislava 3. marca (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 je potrebné podať do konca marca tohto roka. Do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z domu, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. "Klienti komfortnejšie zaplatia aj samotnú daň, nakoľko finančná správa od polovice februára umožňuje platbu daní platobnou kartou," priblížila hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.



Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2289,63 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od nej oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.



Rybanská upozornila, že oproti minulému roku sa v tlačivách pre fyzické osoby uskutočnilo niekoľko zmien. Z povinnosti podať daňové priznanie za rok 2022 existuje viacero výnimiek, a to pre fyzické aj právnické osoby.



"Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Upozorňujeme, že oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie sa podáva na novom vzore, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy," uviedla hovorkyňa. V tomto roku teda neplatí zasielanie oznámenia mailom ako v minulosti.



Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31. marca na miestne príslušný daňový úrad, ak ho daňovník podáva v papierovej forme. Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznamujú odklad elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. "Týka sa to fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov, a rovnako aj právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri," doplnila Rybanská.