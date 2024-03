Odborníčka: Daňové priznanie je pri hypotéke pre podnikateľov kľúčové

Bratislava 6. marca (TASR) - Podnikatelia, ktorí uvažujú nad hypotékou, by nemali zabúdať, že banky ich príjmy preverujú prísnejšie. U živnostníkov a spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.) skúmajú aj daňové priznania a účtovné výkazy. Optimalizácia daní pritom môže cestu k hypotéke výrazne sťažiť alebo aj prekaziť, upozorňuje riaditeľka pre úvery FinGO.sk Eva Šablová. Na podanie daňového priznania v tradičnom termíne ostávajú niečo viac ako tri týždne, tento rok to treba stihnúť do 2. apríla.



"Daňové priznanie a výška zdokladovaných príjmov sú pri hypotéke pre podnikateľov kľúčové. Vo veľkej miere rozhodujú o tom, či živnostník alebo spoločník s. r. o. úver od banky dostane a v akej výške. V niektorých prípadoch o výške uznaného príjmu rozhoduje aj to, či si uplatní paušálne alebo skutočné výdavky. Ak si podnikateľ optimalizuje daňové priznanie tak, aby platil čo najnižšie dane, nemusí získať hypotéku vôbec alebo mu môžu schváliť len nízku sumu úveru, ktorá mu nebude stačiť," vysvetlila Šablová.



Pripomenula, že okrem výšky príjmov pri hypotéke zohráva rolu aj to, v akom segmente podnikajú a ako dlho podnikajú. "Vo všetkých bankách platí, že žiadatelia o hypotéku, ktorí podnikajú, musia mať ukončené aspoň jedno zdaňovacie obdobie a zároveň ich podnikanie musí trvať aj naďalej. Potrebujú preukázať kladné daňové priznanie, teda mali by mať vyššie príjmy ako náklady, zároveň musia mať vysporiadané všetky záväzky voči štátnym inštitúciám, ako je finančná správa, zdravotná a Sociálna poisťovňa," vymenovala Šablová.



Súčasťou žiadosti o úver je aj potvrdenie z finančnej správy, ktoré obsahuje údaje z daňového priznania a potvrdenie o tom, či daňový subjekt nemá nedoplatky. Väčšina bánk toto tlačivo potrebuje už k podaniu žiadosti. "Podnikatelia dnes primárne komunikujú s finančnou správou elektronicky, čiže aj o potvrdenie o príjme vedia požiadať online. Stačí sa prihlásiť na portál finančnej správy a podať žiadosť o vydanie potvrdenia o výške daňovej povinnosti pre účely vybavenia hypotéky, za ktoré zaplatia štandardný poplatok 50 centov," priblížila odborníčka.



Ak živnostník či spoločník s. r. o. uvažuje nad hypotékou, je podľa nej dobré, ak si ešte pred podaním daňového priznania urobí predbežnú kalkuláciu úverových možností na základe svojich predpokladaných tržieb a ziskov. Jednotlivé banky pritom majú rozdielnu metodiku a podnikateľom akceptujú príjem v rôznej výške.



"Napríklad ak požiada o hypotéku IT špecialista ako živnostník, ktorý vlani fakturoval priemerne 3000 eur mesačne, v jednej banke môže získať hypotéku 153.000 eur, ale iná banka mu poskytne iba 79.000 eur a tretia banka mu neposkytne žiadny úver," upozornila Šablová s tým, že v prípade spoločníkov s. r. o. môžu byť rozdiely v schválenej výške hypotéky aj oveľa väčšie.